AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إصابة موظف بكورونا.. إغلاق أكاديمية آرسنال

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:47 ص
أكاديمية آرسنال
أكاديمية آرسنال
محمد السعيد
أعلن آرسنال الإنجليزي إغلاق أكاديمية النادي، بعد تأكد إصابة موظف بفيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19".

وقال نادي آرسنال في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أحد موظف بالأكاديميو بفيروس كورون المستجد، وهو يخضع للعزل الصحي حاليا، بالإضافة إلى 6 موظفين مخالطين له.

وأضاف بيان النادي:" أنه سيتم إغلاق أكاديمية آرسنال اليوم الخميس، من أجل التعقيم".

يذكر أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال قرر الإبقاء الدولي المصري محمد النني مؤخرا في صفوف الفريق، بعد الأداء المميز الذي ظهر به مع الجانرز خلال الأيام الماضية.

وعاد محمد النني إلى أرسنال في شهر أغسطس الماضي، بعد انتهاء إعارته مع بشكتاش التركي، وسط تقارير تشير بأن أرتيتا طلب من إدارة نادي آرسنال بالبحث عن نادٍ آخر، لأنه ليس ضمن خططه الموسم المقبل.

وتألق النني مع آرسنال في الدوري الإنجليزي، ومنح النني فريق أرسنال التوازن خلال المباريات الكبيرة بسبب الدعم الذي يقدمه لاعب الوسط المصري لخط الدفاع، بجانب الخروج بالكرة بشكل مثالي دون أخطاء، حيث بلغت نسبة تمريراته الصحيحة  96 % خلال الثلاث مباريات التي شارك فيها مع الجانرز في البريميرليج الموسم الحالي.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 9 نقاط.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النني يدعم أرسنال قبل موقعة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. صورة

أرتيتا يختار محمد النني في تشكيلته لمواجهة كينز الودية استعدادا لليفربول

ميركاتو المصريين في أوروبا.. صلاح يثير التكهنات بشأن مستقبله.. والنني ينتظر هدية أرتيتا

أرسنال النني ضيفا ثقيلا على فولهام في افتتاح الدوري الإنجليزي

موعد مباراة أرسنال ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بمساعدة النني.. كيف تغلب أرتيتا على فوضى آرسنال؟

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. الإمام الأكبر يطمئن على الجامع الأزهر ويطلب تقريرا عاجلا.. ومرتضى منصور: الجنايني أبلغني بقرار عزلي

أشد فترات الفيضان قادمة.. كيف ستتعامل مصر مع هذه المياه الضخمة؟

12 نصيحة لعلاج مرض النقرس والتخلص من الألم

أخبار الرياضة.. عاشور للأهلي: لست خائنا.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن أحمد فتحي.. ومرتضى منصور: الجنايني أبلغني بقرار عزلي

فى عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب.. العمر الحقيقي وعدد زيجاتها

تغنيك عن الأنسولين.. دراسة تكشف عن فاكهة تثبت قدرتها على خفض السكر بالدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب وعلاج وأنواع غرغرينا القدم.. مرضى السكر الأكثر عُرضة

غريبة وملفتة.. تارا عماد تلفت الأنظار بـ 3 إطلالات جديدة

تناولها باستمرار.. 7 أطعمة صحية لـ تقوية النظر