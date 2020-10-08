بعد إصابة موظف بكورونا.. إغلاق أكاديمية آرسنال





وقال نادي آرسنال في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أحد موظف بالأكاديميو بفيروس كورون المستجد، وهو يخضع للعزل الصحي حاليا، بالإضافة إلى 6 موظفين مخالطين له.





وأضاف بيان النادي:" أنه سيتم إغلاق أكاديمية آرسنال اليوم الخميس، من أجل التعقيم".





يذكر أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال قرر الإبقاء الدولي المصري محمد النني مؤخرا في صفوف الفريق، بعد الأداء المميز الذي ظهر به مع الجانرز خلال الأيام الماضية.





وعاد محمد النني إلى أرسنال في شهر أغسطس الماضي، بعد انتهاء إعارته مع بشكتاش التركي، وسط تقارير تشير بأن أرتيتا طلب من إدارة نادي آرسنال بالبحث عن نادٍ آخر، لأنه ليس ضمن خططه الموسم المقبل.





وتألق النني مع آرسنال في الدوري الإنجليزي، ومنح النني فريق أرسنال التوازن خلال المباريات الكبيرة بسبب الدعم الذي يقدمه لاعب الوسط المصري لخط الدفاع، بجانب الخروج بالكرة بشكل مثالي دون أخطاء، حيث بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 96 % خلال الثلاث مباريات التي شارك فيها مع الجانرز في البريميرليج الموسم الحالي.





ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 9 نقاط.

















أعلن آرسنال الإنجليزي إغلاق أكاديمية النادي، بعد تأكد إصابة موظف بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".