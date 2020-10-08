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فن

أحمد السبكى يعلن عن بداية العمل في فيلم العاشق مع أحمد حاتم

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:33 م
صدى البلد
أسماء الحسيني
شارك المنتج أحمد السبكى صورة جديدة من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر السبكى بصحبة الفنان أحمد حاتم والمؤلف محمود زهران وكتب معلقًا على الصورة: "فيلم العاشق.. أحمد حاتم.. تأليف محمود زهران.. إخراج عمرو صلاح".


يذكر أن أحمد حاتم شارك في بطولة فيلم "الغسالة" مع هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.


كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".


"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".


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