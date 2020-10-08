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رياضة

عداوة بعد محبة.. 3 مواقف أثار بهم كارتيرون غضب الزملكاوية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:41 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
محمد السعيد
تحول الفرنسي باتريس كارتيرون إلى شخص " خائن" في أعين معظم جماهير نادي الزمالك، بعدما كان لهم بمثابة " بطل" منذ أيام قليلة.

باتريس كارتيرون التي تغنت به جماهير القلعة البيضاء وامتدحته كثيرا بعدما جلب للفريق بطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري خلال شهر فيرابر الماضي، وقاد الفريق إلى نصف أبطال أفريقيا، والفوز على الغريم التلقيدي الأهلي بنتيجة 3 - 1، في الدور الثاني من مسابقة الدوري، تحول إلى شخصا مكروها.

كارتيرون هو أحد أنجح مدربي الزمالك خلال السنوات الأخيرة، بسبب قدرته على إدارة المباريات الكبيرة بذكاء، وإزلة الضغوطات على لاعبي الأبيض، وهي أحد أهم المشاكل التي عانى منها الفريق كثيرا.

ويستعرض " صدى البلد" 3 مواقف أثار بيهم كارتيرون غضب الزملكاوية:

1-  الهروب:

فاجئ باتريس كارتيرون مجلس إدارة نادي الزمالك والجماهير خلال منتصف الشهر الماضي بقرار فسخ تعاقده مع النادي، ودفعه الشرط الجزائي الموقع في عقده.

كارتيرون أكد لإدارة الزمالك أن رحيله ليس بسبب المال وإنما بسبب معاناته من بعض الضغوطات، ليفاجئ الجميع بعدها بساعات قليلة بتولي الديك الفرنسي المهمة الفنية لنادي التعاون السعودي لمدة موسمين، مقابل مادي ضخم.

وتسبب كارتيرون في غضب جماهير نادي الزمالك، خاصة وأن الفريق يستعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي يعد التتويج بلقب البطولة حلم لكل مشجعي الأبيض.

وودع التعاون السعودي دوري أبطال آسيا مؤخرا من الدوري الـ 16، بعد الهزمية أمام فريق النصر بمسابقة دوري أبطال آسيا.

2- مفاوضات فرجاني ساسي:

أكدت تقارير سعودية اليوم السبت، أن  باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون طلب من إدارة ناديه التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا، أن كارتيرون طلب من إدارة التعاون التحرك لضم الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وأشارت التقارير، أن إدارة التعاون ترغب في الانتظار إلى الموسم المقبل لحين انتهاء عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، بسبب الخلافات التي جرت مؤخرا بين الناديين المصري والسعودي.

3- التعاقد مع آري بابل:

واصل باتريس كارتيرون ضرباته ضد نادي الزمالك، بالتعاقد مع الأنجولي أرب بابل لاعب فريق أول أغسطس "صفقة الأبيض المنتظرة".

وأعلن نادي التعاون السعودي، أمس، الأربعاء، تعاقده مع آري بابل لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.

وكان آري بابل قد وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك، لكن الصفقة لم تتم في النهاية، بسبب عدم حصول اللاعب على  مستحقاته المالية.


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