صناعة النواب توضح خطة الحكومة في تطوير قطاع الغزل والنسيج

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القطن المصري علي مدار تاريخ قريب ذو سمعة عالمية والمحلات الكبري علي مستوى العالم كانت وما زالت تفتخر بكتابة " قطن مصري" علي منتجاتها.





وأشاد البطيخي بالخطة التي أجراها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لتطوير المحالج، وأنه من الممكن عمل قيمة مضافة قادرة علي إنتاج الغزل والنسيج بدلأ من تصدير القطن الخام علي أن يتم تصديره بعد تحقيق القيمة المضافة للدولة.





واوضح عضو لجنة الصناعة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " أن وزير قطاع الأعمال يفكر جديًا في تطوير شركات الغزل والنسيج أحدث شركات غزل المحلة ، وأن هذه الشركات لو تم تطوير المكن الخاص بها وتدريب العاملين بها علي التكنولوجيا الحديثة فإن صناعة الملابس المصرية ستفتخر بالقطن المصري وبجودة الصناعة المصرية.





وأكد عضو مجلس النواب أنه بالفعل هناك خطة لتطوير مصانع الغزل بدأت بشركة غزل المحلة والمحالج وتباعا سيتوالي التطوير علي باقي الشركات.





وأضاف النائب أن التطوير يأخذ أكثر من اتجاه حيث يبدأ بتطوير المكن، تنظيم خطوط الإنتاج ، تطوير نظام المخازن ثم تطوير العامل نفسه بطريقة تجعلهُ قادرا علي مواكبة التطور التكنولوجي.





وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، استعرض ملامح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للعودة وبقوة إلي سوق القطن العالمي واستعادة مكانة القطن المصري المتميزة عالميًا ، حيث يتم تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة وكاملة لشركات حليج وتجارة الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه.





كما أوضح الوزير أنه يجري تطوير محالج القطن التابعة لقطاع الأعمال العام - والتي مر عليها عقود طويلة دون تحديث من خلال توريد وتركيب أحدث تكنولوجيا في هذا المجال، مشيرا إلي أن المحالج الجديدة تضمن إنتاج بالات قطن خالية تماما من الشوائب وعليها " باركود " بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها ومكان الزراعة والمحلج، بما يمكن من رفع سعر تصدير القطن المصري وكذلك تعظيم القيمة المضافة منه من خلال عمليات التصنيع.