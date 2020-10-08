اجتماع مصغر لأعضاء بالشيوخ مع جميعة رجال الأعمال.. وحسانين يطالب بمجموعة عمل مشتركة

اقترح النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال، تشكيل مجموعة عمل من جمعية رجال الأعمال ومجموعة الاعضاء من نواب مجلس الشيوخ، كنقطة بداية للتواصل المستمر والتعاون المشترك، مؤكدا على حرص نواب الشيوخ من أعضاء جمعية رجال الأعمال على المشاركة فى اللجان النوعية بالمجلس للمساهمة فى مناقشة القضايا التى تهم القطاعات الاقتصادية المختلفة.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال مع الأعضاء المنتخبين فى مجلس الشيوخ للاحتفال بفوزهم فى الانتخابات، والتنسيق فى القضايا المشتركة، وحضر من أعضاء الشيوخ الجدد كل من النواب حسانين توفيق، وعادل اللمعى، هانى العسال، والمهندس أحمد يسرى قطب، والمهندس أحمد صبور، والمهندس محمد المنزلاوى، وترأس الاجتماع على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، بحضور مجلس إدارتها.









وأكد توفيق على أن الأعضاء سيكون لهم دورا هاما ومميزا في مجلس الشيوخ من خلال التشريعات التي ستخرج عنه، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي يمس كل القطاعات الاقتصادية، وأن دور اللجان المشكلة في المجلس هو دور حقيقي وفعال، وهو ما سيحرص عليه الأعضاء بأن يكونوا أعضاء في هذه اللجان.



