اجتماع مصغر لأعضاء بالشيوخ مع جميعة رجال الأعمال.. وحسانين يطالب بمجموعة عمل مشتركة

اقترح النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال، تشكيل مجموعة عمل من جمعية رجال الأعمال ومجموعة الاعضاء من نواب مجلس الشيوخ، كنقطة بداية للتواصل المستمر والتعاون المشترك، مؤكدا على حرص نواب الشيوخ من أعضاء جمعية رجال الأعمال على المشاركة فى اللجان النوعية بالمجلس للمساهمة فى مناقشة القضايا التى تهم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال مع الأعضاء المنتخبين فى مجلس الشيوخ للاحتفال بفوزهم فى الانتخابات، والتنسيق فى القضايا المشتركة، وحضر من أعضاء الشيوخ الجدد كل من النواب حسانين توفيق، وعادل اللمعى، هانى العسال، والمهندس أحمد يسرى قطب، والمهندس أحمد صبور، والمهندس محمد المنزلاوى، وترأس الاجتماع على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، بحضور مجلس إدارتها.
وأكد توفيق على أن الأعضاء سيكون لهم دورا هاما ومميزا في مجلس الشيوخ من خلال التشريعات التي ستخرج عنه، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي يمس كل القطاعات الاقتصادية، وأن دور اللجان المشكلة في المجلس هو دور حقيقي وفعال، وهو ما سيحرص عليه الأعضاء بأن يكونوا أعضاء في هذه اللجان.
جدير بالذكر أن استعدادات مكثفة تتم على قدم وساق بمجلس الشيوخ لانعقاد الجلسة التي تجتمع في 18 اكتوبر وفقا للقرار الرئاسي بعد أن نشرت الجريدة الرسمية ، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي
ياتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه اللجنة الإدارية و المالية لمجلس الشيوخ بتسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته و توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير اللوجستيات والقيام بالتجهيزات الضرورية لانعقاد الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ في الموعد المقرر.
و ياتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه مجلس الشيوخ الحالي قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب التعيين ليكتمل تشكيله حيث يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
و نص مشروع القانون على انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.