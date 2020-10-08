طارق الشناوي: الغنوة الوطنية واكبت تحديات الكفاح المصري عبر التاريخ.. فيديو

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الغنوة الوطنية واكبت تحديات الكفاح المصري عبر التاريخ، مؤكدًا أن جميع الأغاني الوطنية تعمل على الرجوع بالتاريخ، ومن أبرز الأغاني الوطنية اسلمي يا مصر و أغنية بلادي بلادي.





وأضاف طارق الشناوي، خلال استضافته في برنامج"صباحك مصري" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر2"، أن الغناء والفن جزء هام جدا من أيام الفراعنة في التركيبة المصرية للتعبير، منوها إلي أن الحضارة المصرية تركت عمق جمالي للبشرية جميعها وليس المصريين فقط ضخم وكبير جدا، قائلا"لأنه المصري جواه فنان".





وأشار"الشناوي"، إلي أن عن النظر إلي جينات المصري، يتم إيجاد داخل كل مصري روح الفنان منذ الفراعنة، متابعا أن المصري القديم كان يجيد الكتابة مثل الفلاح الفصيح والبلاغة، الرسم، الموسيقي واستخدام الالات الموسيقية، مشيدا بوجود الة الهارب الموسيقية المنشرة الأن في جميع الدول علي حائط الفراعنة .





وأوضح الناقد الفني، أن عند تعرض الوطن لموقف حينها يتحرك بداخل كل مصري قوة استنثائية للتعبير تفاجأ الفنان نفسه، مشيرا إلي أن الجانب التلقائي في طاقة الإبداع غير مقننة أ و محسوبة، متابعا أن الجانب التلقائي يعمل علي إظهار وميض ليس علي المبدع أن يمنع ظهوره، لذلك لحظة احساس المصري بالوطن تكون فارقة في صعود الأغاني والافلام والموسيقي الوطنية.





وأكد الناقد الفني، أن فترة الستينات كان لديها كم وكيف علي المستوى الفتى عالي وخاصة في الغنوة، بسبب اختلاف الغنوة عن الدراما سواء أن مسرح أو سينما أو تليفزيون، موضحا أن الغنوة تتميز بالفردية حتى وإن كانت تتكون من مطرب و فرقة وكورال، ولكن في النهاية تنبع الغنوة من إحساس فردي بحت وسريعة في لفت انتباه المستمعين.



