باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة بـ الدوري

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة والقناة الناقلة:





وتقام مباراة الزمالك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة، أون تايم سبورت 1، بتعليق بلال علام.





الزمالك ضد وادي دجلة:





ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، من أجل تأمين تواجده في المركز الثاني، والحفاظ على كامل حظوظه في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.





في المقابل يطمح وادي دجلة في انتزاع الفوز من الزمالك أو التعادل على أقل تقدير للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تغلب وادي دجلة على أسوان بنفس النتيجة.





وانتهت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري بين الزمالك ووادي دجلة بالتعادل الإيجابي 1 - 1.





ترتيب الزمالك ووادي دجلة:





ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 14 بـ 34 نقطة.





إيقاف ساسي وإمام عاشور:





يذكر أن اتحاد الكرة، أعلن الثلاثاء الماضي، إيقاف فرجانى ساسى لاعب الزمالك 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام المصرى فى الجولة الـ31 للدوري، وإيقاف إمام عاشور مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه لاستفزازه لاعبي الفريق البورسعيدي بعد نهاية اللقاء.

كما استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة على إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه، وذكر تقرير مراقب المباراة أن إمام عاشور استفز لاعبي المصري عقب نهاية المباراة بين الفريقين الخميس الماضي والتي فاز بها الزمالك بهدف دون رد سجله محمود علاء من ركلة جزاء.