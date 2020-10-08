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رياضة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة بـ الدوري

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:07 م
باتشيكو
باتشيكو
محمد السعيد
استقر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني فريق الزمالك بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة وادي دجلة اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة، أون تايم سبورت 1، بتعليق بلال علام.

الزمالك ضد وادي دجلة:

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه  جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، من أجل تأمين تواجده في المركز الثاني، والحفاظ على كامل حظوظه في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

في المقابل يطمح وادي دجلة في انتزاع الفوز من الزمالك أو التعادل على أقل تقدير للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تغلب وادي دجلة على أسوان بنفس النتيجة.

وانتهت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري بين الزمالك ووادي دجلة بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ترتيب الزمالك ووادي دجلة:

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 14 بـ 34 نقطة.

إيقاف ساسي وإمام عاشور:

يذكر أن اتحاد الكرة، أعلن الثلاثاء الماضي، إيقاف فرجانى ساسى لاعب الزمالك 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام المصرى فى الجولة الـ31 للدوري، وإيقاف إمام عاشور مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه لاستفزازه لاعبي الفريق البورسعيدي بعد نهاية اللقاء.
 
كما استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة على إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه، وذكر تقرير مراقب المباراة أن إمام عاشور استفز لاعبي المصري عقب نهاية المباراة بين الفريقين الخميس الماضي والتي فاز بها الزمالك بهدف دون رد سجله محمود علاء من ركلة جزاء.

ويغيب عن الزمالك ايضا أمام وادي دجلة كلا من محمود علاء ويوسف أوباما، بسبب حصولهما على الإنذار الثالث.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمود أبو جبل

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - محمد حسن - إسلام جابر.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو - كاسونجو.


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