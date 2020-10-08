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برلمان

نائب: تشويه الجزيرة والقنوات الإخوانية لـ نصر أكتوبر متوقع

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:14 م
قناة الجزيرة
قناة الجزيرة
معتز الخصوصى
قال النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، إنه لم يتعجب من قيام قناة الجزيرة الإرهابية، وقنوات تنظيم الإخوان التي تبث من تركيا مكملين والشرق وغيرهما بتشويه نصر أكتوبر العظيم ومجاملة العدو أثناء الحرب. 

وأضاف محمود أن ما يفعله هؤلاء الخونة من حملات تشويه ضد مصر أمر طبيعي، مؤكدا أن نصر أكتوبر سيظل واحدا من أعظم الانتصارات التي حققتها مصر والأمة العربية طوال ال100 سنة الأخيرة ولا يمكن المزايدة على ذلك.

وأشار عضو مجلس النواب خلال بيان له اليوم إلى أن تشويه النصر وخلق حكاوي وهمية وخرافات عن عبور إسرائيلي مضاد وغيرها من هذه الخزعبلات غرضه تثبيط روح المصريين وبث الانهزامية.

وشدد محمود على أن نصر أكتوبر نصر عظيم بمختلف المعايير العسكرية والسياسية، وهو الذي دفع بالولايات المتحدة الأمريكية ذاتها لفتح جسر جوي مباشر، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإلى إسرائيل مباشرة مخافة استمرار هزيمتها والقضاء بشكل تام عليها، قائلا: تحية لأبطال مصر الشجعان من جنود وضباط القوات المسلحة وقائد السلام والحرب الرئيس الراحل أنور السادات.
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