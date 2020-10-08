لا شيء في الحياة منطقى بدونك.. مي عمر تحتفل بعيد زواجها برفقة زوجها

احتفلت الفنانة مى عمر بعيد زواجها على المخرج محمد سامى حيث نشرت مى عمر عدة صور تجمعها بزوجها وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي :





-عيد جواز سعيد

-ربنا يخليكوا لبعض

-قمرين





و علقت مي عمر علي الصورة قائلة :" الذكرى العاشرة السعيدة حبي وزوجي وصديقي المفضل. شكرًا لك على هذه الحياة الرائعة بجانبك ، تملأ قلبي بالحب أحب صنع الذكريات معك. إلى العديد من السنوات العظيمة معًا. لا شيء في الحياة منطقي بدونك أحبك









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وأخرج محمد سامي مؤخرا، مسلسل البرنس في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن.









المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.





ومن ناحية أخرى تستعد مى عمر لبدء تصوير مسلسلها "لؤلؤ"، الذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، وبدء التعاقدات فيه الأيام الحالية استعدادًا لانطلاق تصويره نهاية الشهر المقبل في الديكورات الخاصة بالعمل، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، أحمد مجدى، نيرمين الفقى وعدد آخر من الفنانين.