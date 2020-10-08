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حوادث

سقوط 3 مصابين.. حريق هائل بمصنع حليج الأقطان في المحلة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:22 م
حريق
حريق
أحمد على

شهدت قرية سندسيس بمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعة اندلاع حريق هائل بمصنع لإنتاج حليج الأقطان اثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء وتم السيطرة على الموقف من خلال الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بــ 3 سيارات مطافىء وتم إخماد النيران ما أسفر عن  سقوط 3 مصابين من العمال بحروق وكدمات ونقل على أثرها بسيارات الإسعاف الي طوارىء مستشفي المحلة العام .


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تلقي  اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بإندلاع حريق هائل بنطاق مصنع لحليج الأقطان بنطاق قرية سندسيس بدائرة مركز المحلة .


كما باشرت القيادات الأمنية دورها تحت قيادة اللواء هيثم عطا حكمدار مركزي سمنود والمحلة والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى موقع حريق المصنع  للوقوف على آخر تطوراته .


وخصصت  بنحو 3 سيارات مطافىء لدعم قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف قبل امتداد النيران لباقي المنازل المجاورة كما أسفر الحادث عن  سقوط 3 مصابين كما تم نقلهم  بسيارات الإسعاف الى طوارىء مستشفي المحلة العام .


وكشفت المعاينه الأولية التى أجراها الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مرك زالمحلة أن سبب اندلاع الحريق هو حدوث ماس كهربائي بنطاق قرية سندسيس بمركز المحلة وهو ما تسبب فى احتراق محتويات المصنع .


وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينه موقع الحريق وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.

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