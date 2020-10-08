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حكيم والعسيلي والجسمي يحيون احتفالية نصر أكتوبر| الليلة على دي إم سي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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توك شو
احتفالية خاصة وتظاهرة وطنية فى حب مصر بمناسبة انتصارات اكتوبر تعرضها قناتا (دى إم سى) و( أون E ) فى  العاشرة مساء  الخميس ، ويحييها باقة متميزة من النجوم في مقدمتهم المطرب حسين الجسمى ونجم الأغنية الشعبية حكيم، ومحمود العسيلى وخالد سليم.

بادرت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية من خلال شركة تذكرتي" احدى الشركات التابعة لها"  بتنظيم حفل فنى كبير تحت رعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويبث الحفل من منطقة الجلالة وهو الحفل الأول الذي يقام في هذه المنطقة التي تجسد بوضوح الارادة والعزيمة المصرية وباعتبارها واحدة من الانجازات الكبري للرئيس عبد الفتاح السيسى وكونها نموذجًا مهمًا للمشروعات القومية المتميزة التى تم تنفذيها مؤخرًا .

كانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد بادرت برعاية هذا الحفل الكبير بتوجيه من خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة لما يمثله هذا الحدث من قيمة وطنية تحرص عليها الجامعة بشكل مستكر في إطار التزامها الدائم بمبادئ المسئولية المجتمعية والمساهمة الفعالة في المبادرات الوطنية الكبرى  التى تستهدف في المقام الأول بث روح الانتماء بين الشباب وهو ما دفع الجامعة الى رعاية هذا الحفل الفنى الكبير من أجل احياء ذكري النصر العظيم التى تبعث في النفس الشعور بالانتماء للوطن الى جانب انه  يعكس وبشكل لافت للنظر الفخر بالانجازات الكبرى التي يتم حققها يوما. بعد الاخر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن المقرر أن يذاع الحفل كاملًا علي قناتى (دى إم سى) و( أون E )  فى الليلة في العاشرة مساء وذلك فى ظل الاحتفالات الوطنية التى تشهدها مصر الان بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيدة.

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