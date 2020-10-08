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ديني

خلاف بين شيخين على الهواء بسبب الحب والرضا من الله للعبد.. فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:38 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مقام الحب من الله على العبد، أعلى من رضا الله تعالى على عباده.

وأضاف الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديثه "وَمَا تقرَّبَ إِلَيَ عبْدِي بِشْيءٍ أَحبَّ إِلَيَ مِمَّا افْتَرَضْت عليْهِ: وَمَا يَزالُ عَبْدِي يتقرَّبُ إِلى بالنَّوافِل حَتَّى أُحِبَّه، فَإِذا أَحبَبْتُه كُنْتُ سمعهُ الَّذي يسْمعُ بِهِ، وبَصره الَّذِي يُبصِرُ بِهِ".

وأشار إلى أن الله لو أحب لرضي، ومقام الحب يجعل الأم تحب ابنها ورغم حبها له لن تكون راضية عنه لسلوك فيه.

واختلف معه الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله تعالى قال في كتابه "وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ" منوها أن الرضوان هو الرضا الكثير وهو أعلى من أعلى شئ حتى الجنة، ولذلك فإن مقام الرضا أعلى من مقام الحب مخالفا بذلك رأي الشيخ خالد الجندي.

وكذلك قوله تعالى "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي".
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