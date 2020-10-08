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فن

بـ هاف ستومك .. كنزي عمرو دياب بإطلالة جريئة على انستجرام

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:35 م
كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب
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ميرنا محمود
نشرت كنزي عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة عصرية كاجوال.

وظهرت  كنزي عمرو دياب، ببنطال أنيق باللون البني، و بلوزة هاف ستوك باللون البني، وجاكيت جلد لاكتمال اناقتها.

وحازت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :

قمر ، جذابة اوي ، تشبهين ابوكي 

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وأحيا عمرو دياب ، حفلا بالمملكة العربية السعودية بمشاركة فرقته الموسيقية بالكامل، وقدم مجموعة من أغنياته الشهيرة، والتي طلبها الجمهور السعودي ورددها معه.

يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

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