AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير قطاع الأعمال: تشغيل 3 محالج قطن جديدة خلال ديسمبر المقبل.. فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:48 م
هشام توفيق
هشام توفيق
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه تم تنظيم حلقة تجارة القطن خلال الفترة الماضية، من خلال الحصول على القطن من المزارعين مباشرة دون وسطاء وعبر مراكز تجميع مخصصة لذلك.

وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه من المتوقع أن يدخل القطن خلال العام القادم لبورصة السلع التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا ونهدف من خلالها لعودة بورصة القطن مثل تلك التي كانت موجودة عام 1907 بالإسكندرية.

واوضح هشام توفيق، أن الحليج يعد من أهم أسباب تلوث القطن، وبناءً عليه تم تغيير المحالج بالكامل والعام الماضي تم افتتاح أول محلج مطور أوتوماتيكي بالكامل في الفيوم ويعطي تحليلا كاملا لـ"بالة القطن" ومواصفاته وتاريخها وكل المعلومات عنه. 

وتابع أنه سيتم افتتاح 3 محالج أخرى خلال ديسمبر المقبل في كفر الدوار بالبحيرة وكفر الزيات بالغربية والزقازيق بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى 3 اخرى سيتم تشغيلها العام المقبل.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطاع الأعمال: 119 شركة في 14 صناعة تشهد تطويرا خلال الفترة الحالية..فيديو

هشام توفيق يستعرض موقف تطوير 3 محالج قطن في الشرقية والغربية والبحيرة

باستثمارات21 مليار جنيه.. توفيق: ننفذ مشروعا ضخما للنهوض بالقطن والغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال العام: مشروع ضخم للنهوض بالقطن المصري واكتمال تطوير ٧ محالج في ٢٠٢١

خطوات لاستعادة العرش العالمي.. مشروع ضخم للنهوض بالقطن المصري وتطوير قطاع الغزل والنسيج...واكتمال تطوير ٧ محالج في ٢٠٢١.. مصر تطبق إجراءات صارمة للتحقق من استخدام القطن بنسبة 10%

شركات قطاع الأعمال تزف بشرى لعامليها بشأن الأجور..فيديو

ترشيحاتنا

وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثالث للثانوية العامة بنسبة نجاح 31.5%

ننشر قرارات جهات التحقيق فى حريق الجامع الأزهر

قرار عاجل لـ السعودية بشأن استمرار التعليم عن بعد

اتهامات أرمينيا لـ أردوغان صحيحة.. الأقمار الصناعية ترصد مقاتلات تركية بأجواء كاراباخ.. فيديو

الحكومة المغربية تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" لـ10 نوفمبر

الفيفا يرفض طلب المغرب لتمثيل منير الحدادي أسود الأطلس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهامات أرمينيا لـ أردوغان صحيحة.. الأقمار الصناعية ترصد مقاتلات تركية بأجواء كاراباخ.. فيديو

رائحة جورب تتسبب في مشاجرة على متن طائرة بين راكبين.. فيديو وصور

بصورة فوتوشوب مبالغ فيها.. نجوى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة