وزير قطاع الأعمال: تشغيل 3 محالج قطن جديدة خلال ديسمبر المقبل.. فيديو

قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه تم تنظيم حلقة تجارة القطن خلال الفترة الماضية، من خلال الحصول على القطن من المزارعين مباشرة دون وسطاء وعبر مراكز تجميع مخصصة لذلك.





وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه من المتوقع أن يدخل القطن خلال العام القادم لبورصة السلع التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا ونهدف من خلالها لعودة بورصة القطن مثل تلك التي كانت موجودة عام 1907 بالإسكندرية.





واوضح هشام توفيق ، أن الحليج يعد من أهم أسباب تلوث القطن، وبناءً عليه تم تغيير المحالج بالكامل والعام الماضي تم افتتاح أول محلج مطور أوتوماتيكي بالكامل في الفيوم ويعطي تحليلا كاملا لـ"بالة القطن" ومواصفاته وتاريخها وكل المعلومات عنه.



