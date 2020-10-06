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وزير قطاع الأعمال: اللوائح الجديدة لا تتضمن أي تخفيض للعاملين بالشركات سواء الرابحة أو الخاسرة.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:53 ص
الدكتور هشام توفيق
الدكتور هشام توفيق
محمد حليم قنديل
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن من حق الجمعية العامة للشركات، إقرار زيادة استثنائية في العلاوات الدورية، موضحا أن اللوائح الجديدة لا تتضمن أي تخفيض للعاملين بالشركات سواء الرابحة أو الخاسرة.

وأضاف الدكتور هشام توفيق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أننا نعمل على اعادة الهيكلة، ووجدنا تباينا شديدا بين الشركات وبعضها البعض، وهناك لوائح قديمة وثغرات كبيرة، موضحا أننا نعمل في الوزارة على مراجعة اللوائح، وبالفعل بدأنا فيما يخص الموارد البشرية. 

ونفى الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ما يتردد بشأن إلغاء الأجر المتغير وبدل الانتقال للعاملين، وفًقا للائحة الموارد البشرية الموحدة في قطاع الأعمال العام، والذي تمت إتاحته للشركات التابعة، ونقابات العاملين بها؛ لاستطلاع ملاحظاتهم.

وأشار إلى أن هناك شائعات تقول "إنهم هيشيلوا منكم الأجر المتغير"؛ وهو كذب سافر، واللائحة لم تقترب من الأجر الأساسي بشقيه (الثابت والمتغير)، وكذا العلاوات المضمومة وغير المضمومة والبدلات.

واستطرد أن هناك شائعات أخرى، وهى "هيشيلوا بدل الانتقال للعاملين"؛ وهى كذبة أخرى، حيث ألزمت اللائحة كل الشركات بدفع بدل انتقال.
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