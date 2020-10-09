AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدير الكلية الحربية يكشف شروط التحاق المتقدمين الجدد .. فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
حل اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، ضيفا على الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج " مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، وتحدث عن شروط الالتحاق بالكلية الحربية، كما تحدث عن تنفيذ إجراءات للتأكد من صحة وسلامة الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية الحربية، ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف زاهر خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" مفيش واسطة على الإطلاق بالكلية مضيفا:"  تم تعيين أطباء على بوابات الدخول بهدف الكشف على الطلبة ومرورهم من بوابات تعقيم قبل دخولهم إلى الكلية".

ونوه مدير الكلية الحربية،  إلى أن مدة تواجد الطالب في الكلية 3 سنوات ميلادية، يدرس خلالها العلوم العسكرية في السنة الأولى، وفى العام التالى يدرس العلوم الإنسانية وأساسيات علمية، وفى العام الثالث يدرس المواد التخصصية، كما يتم إيفاد مجموعة من الطلبة المتفوقين علميا وانضباطيا للأكاديميات العسكرية الأجنبية.
 
وعن أعداد المتقدمين للكلية الحربية سنويا، أكد اللواء أشرف سالم زاهر، أن الأعداد تتراوح ما بين 100 إلى 200 ألف طالب، وشهد العام الحالي زيادة ملحوظة رغم انتشار فيروس كورونا، وهذا يعكس مدى الوعى والإجلال لتضحيات القوات المسلحة التي يقدمها ضباطها وجنودها في سبيل الوطن.
 
ونوه إلى أن الكلية الحربية هي المسئولة عن تأهيل ضباط المستقبل لمهمة الدفاع عن أرض الوطن وحماية الوطن، لذلك لابد من اختيار الطلاب بعناية طبقا لمواصفات محددة.

وأشار إلى أن ولاء الطلاب وانتمائهم هو للوطن فقط، قائلا: "لا يوجد واسطة على الإطلاق في الكلية الحربية والأفضل للطالب الذى سيعتمد على وجود واسطة أن يعد نفسه إعداد جيد بدنيا وثقافيا".
 
وتابع: "أنصح الطلاب المتقدمين بالالتزام بتنفيذ تعليمات ملء الملف من البداية، وكتابة جميع البيانات المطلوبة دون إخفاء أي بيان سواء سهوا أو عمدا".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطريق إلى الكليات العسكرية.. اعرف كل الاختبارات اللي هتقابلها خطوة بخطوة

منحة مجانية من جامعة زويل كلية العلوم لـ أحمد مدحت أول ثانوية أزهرية

الأول على الثانوية الأزهرية: لن ألتحق بالطب وأفضل كلية العلوم .. فيديو

وزير الدفاع يتفقد إجراءات القبول بالكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إجراءات القبول بالكليات العسكرية.. والقائد العام ناقش الطلبة المتقدمين في أسلوب تنفيذ الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها

عقل الجيش في التطوير.. الكلية الفنية العسكرية صرح أمان القوات المسلحة

ترشيحاتنا

بعد 10 سنين جواز.. 11 صورة لـ مي عمر وزوجها آثارت الجدل بأنوثتها الطاغية

بعد اختفائها 3 أشهر.. العثور على جثة سيدة في سيارتها

حريق هائل في الدمام | فيديو

تأزم الأوضاع.. جنوب إفريقيا تواجه فيروسين قاتلين

المركز الثاني على صفيح ساخن .. الأهلي فى الصدارة والزمالك يتعثر وبيراميدز يتحفز

بصورة فوتوشوب مبالغ فيها.. نجوى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختفائها 3 أشهر.. العثور على جثة سيدة في سيارتها

شاهد.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقة زوجها

عرض رسائل خاصة من تشارلز إلى خادمة بالقصر الملكي للبيع في مزاد