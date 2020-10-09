مدير الكلية الحربية يكشف شروط التحاق المتقدمين الجدد .. فيديو

حل اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، ضيفا على الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج " مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، وتحدث عن شروط الالتحاق بالكلية الحربية، كما تحدث عن تنفيذ إجراءات للتأكد من صحة وسلامة الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية الحربية، ضد فيروس كورونا المستجد.





وأضاف زاهر خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" مفيش واسطة على الإطلاق بالكلية مضيفا:" تم تعيين أطباء على بوابات الدخول بهدف الكشف على الطلبة ومرورهم من بوابات تعقيم قبل دخولهم إلى الكلية".





ونوه مدير الكلية الحربية، إلى أن مدة تواجد الطالب في الكلية 3 سنوات ميلادية، يدرس خلالها العلوم العسكرية في السنة الأولى، وفى العام التالى يدرس العلوم الإنسانية وأساسيات علمية، وفى العام الثالث يدرس المواد التخصصية، كما يتم إيفاد مجموعة من الطلبة المتفوقين علميا وانضباطيا للأكاديميات العسكرية الأجنبية.

وعن أعداد المتقدمين للكلية الحربية سنويا، أكد اللواء أشرف سالم زاهر، أن الأعداد تتراوح ما بين 100 إلى 200 ألف طالب، وشهد العام الحالي زيادة ملحوظة رغم انتشار فيروس كورونا، وهذا يعكس مدى الوعى والإجلال لتضحيات القوات المسلحة التي يقدمها ضباطها وجنودها في سبيل الوطن.

ونوه إلى أن الكلية الحربية هي المسئولة عن تأهيل ضباط المستقبل لمهمة الدفاع عن أرض الوطن وحماية الوطن، لذلك لابد من اختيار الطلاب بعناية طبقا لمواصفات محددة.





وأشار إلى أن ولاء الطلاب وانتمائهم هو للوطن فقط، قائلا: "لا يوجد واسطة على الإطلاق في الكلية الحربية والأفضل للطالب الذى سيعتمد على وجود واسطة أن يعد نفسه إعداد جيد بدنيا وثقافيا".

وتابع: "أنصح الطلاب المتقدمين بالالتزام بتنفيذ تعليمات ملء الملف من البداية، وكتابة جميع البيانات المطلوبة دون إخفاء أي بيان سواء سهوا أو عمدا".