أشرف عبدالباقي يفتتح "اللوكاندة" لأول مرة بمسرح الريحاني بوسط البلد ..صور

افتتح النجم أشرف عبدالباقي مساء الخميس أولى أيام عرض مسرحيته الجديدة "اللوكاندة" والذي يشاركه في البطولة كلا من حمدي المرغني وويزو ودياب وابرام سمير ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين شاركوا من قبل بمسرحية كلها غلط، وذلك على خشبة مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد بشارع عماد الدين.





ويقدم عبدالباقي المسرحية بشكل مختلف عما سبق من تجارب مسرحية، حيث انها تعتبر اول مشروع مسرحي يتم تقديمه في هيئة "سيت كوم" بمصر والوطن العربي، حيث أن المسرحية بها عدة مواضيع يتم تناولها بطريقة كوميدية، كما أن العرض يشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح المصري والعربي.





يتم عرض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد بشارع عماد الدين، ويتم بيع التذاكر بسعر موحد ١٠٠جنيه وذلك من خلال شباك المسرح أو من موقع تيكتس مارشيه.



