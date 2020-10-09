فودة ووزير المالية يفتتحان الملتقى الثاني للمعرفة والتطبيق بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، مساء أمس الخميس، الملتقي الثاني للمعرفة والتطبيق المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ٨الي ١٢اكتوبر٢٠٢٠ في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتحول الرقمي وسياسات وزارة المالية بترشيد الانفاق العام وتعظيم الايرادات دعما للتنمية المستدامة، وطبقًا لاستراتيجية وزارة المالية .





بحضور الدكتور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ومحمود ابراهيم مدير عام المديرية المالية بجنوب سيناء وممثلي قطاع الحسابات والمديريات المالية علي مستوي الجمهورية.





أقيم الملتقي تحت رعاية وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء، واستهل الملتقي بالسلام الوطني ثم دقيقة حداد علي ارواح جميع شهداء الوطن.





يشار إلي أن الملتقي يهدف إلي تبادل المعلومات والخبرات بين المراقبين الماليين المنتشرين في جميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن تلقي المقترحات التي تسهم في رفع الكفاءة للعاملين بوزارة المالية مما ينعكس علي حسن ادارة الموازنات العامة للدولة بدءًا من اعدادها الي تنفيذها وينعكس بصورة مباشرة علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.





وفي ختام الملتقي تم تكريم محافظ جنوب سيناء، لجهوده ودعمه في انعقاد الملتقي، كما تم تكريم رئيس مدينة شرم الشيخ لتعاونه البناء مع المديرية المالية بالمحافظة في انجاح الملتقي.

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