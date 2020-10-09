هل شاهدت أول سيارة مصرية من قبل ..حكاية السيارة رمسيس

كلمات قالها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أثناء خطابه الشهير للمصريين، حيث كان شغفه وحلمه المستمر لتعز يز مفهوم الصناعة الوطنية والمنتج المصري، حيث مقومات النجاح من الأيدي العاملة، والمهارة والعقل المصري لتقديم أفضل جودة، ومن هنا كانت حكاية "كنا نستورد إبرة الخياطة والمسمار ومكن الخياطة والعربية.. وبنستورد كل حاجة.. النهاردة نستطيع اننا نفخر بتصنيع كل شيء من ابرة الخياطة إلى الصواريخ"،يز مفهوم الصناعة الوطنية والمنتج المصري، حيث مقومات النجاح من الأيدي العاملة، والمهارة والعقل المصري لتقديم أفضل جودة، ومن هنا كانت حكاية السيارة رمسيس.





دخلت مصر في تحدي قوي أمام العالم، وهو ما ترجم في انشاء عدة مصانع بمختلف القطاعات وبالأخص قطاع السيارات ، حيث كانت البداية من داخل مصنع النصر للسيارت، والذي تعلقت به قلوب جميع المصريين.





أسست شركة النصر للسيارات عام 1959 ضمن مشروع القيادة المصرية في ذلك الوقت والمسمى "من الإبرة إلى الصاروخ"، بهدف إنشاء مشروع قومي ينهض بمصر صناعيًا، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأيدي العاملة وتدريبها للحصول على كوادر صناعية منتجة، حيث بدأت الشركة بـ 290 عاملا حتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل، من العمالة الفنية الماهرة.





وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات في البداية ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة، السيارة "رمسيس" التى تم البدء فى إنتاجها وعرضها في الأسواق عام 1960، وقابلت السيارة اهتمام كبير من المصريين وذلك لتشجيع المنتج والصناعة المصرية، والتي كانت بمثابة نقلة نوعية ذلك الوقت.





طرحت السيارة "رمسيس" بالاسواق بمبلغ 200 جنية مصري والذي كان يعتبر مبلغا متواضع بالمقارنة مع السيارات الأخرى حينها من ماركات شهيرة في عالم السيارات.





زودت السيارة بمحرك من إنتاج شركة "NSU" مكون اسطوانتين تبلغ سعته 600 سم³ ،يولد قوة 20 حصان، كما ظهرت مشاكل متعددة في هذا المحرك، وعانت الشركة لسنوات قليلة من مشكلات المحرك مثل صعوبة اصلاحه وقصر عمره ومع تزايد هذه المشكلات، فاستغلت شركة "فيات" الفرصة ودخول السوق المصري للسيارات.



