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فن

موجز السوشيال ميديا: أول ظهور لأشرف عبد الباقي من "اللوكاندة"....حكيم يتألق في حفل انتصار أكتوبر...عمل جديد بين شاكوش ووائل جسار

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:



نشر الفنان اشرف عبد الباقي مجموعة صور جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
ويظهر في الصور من اول عرض لمسرحيته الجديدة" اللوكاندة"





شارك النجم حكيم خلال الفقرة الثانية من الحفل الغنائى الضخم، الذى أقيم بمدينة الجلالة بالعين السخنة خلال اليومين الماضيين، احتفالًا بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويذاع على قناتى ON، وDmc حصريا





نشر الفنان رامى جمال صوره جديده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهر فى الصوره منشور له تحدث فيه عن عشقه لمهرجان " اخواتى" الذى انتشر مؤخرا.





نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ويظهر شاكوش في الصورة برفقة الفنان وائل جسار والفنانة مي سليم,



نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتظهر نيللي في الصورة من احد جلسات تصويرها
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