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رياضة

وفقا لإحصائيات الكاف.. محمد الشناوي أفضل من التاجناوتي حارس الوداد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

كشف الحساب الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن إحصائيات محمد الشناوي، حارس الأهلي، وأحمد التاجناوتي، حارس الوداد المغربي، قبل مواجهتي الفريقين فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وبحسب الأرقام التي استعرضها الحساب الرسمي للكاف، فإن محمد الشناوي حارس الأهلى جاء أفضل من أحمد التاجناوتي حارس الوداد، خلال النسخة الحالية من دورى الأبطال الإفريقى.


وخاض الشناوي خلال الموسم الحالي من دوري أبطال أفريقيا، 8 مباريات، وتلقت شباكه 5 أهداف، ونجح فى التصدى إلى 21 تسديدة، فى المقابل خاض حارس الوداد، أحمد التاجناوتي، 8 مباريات، وتلقت شباكه 7 أهداف، وتصدى إلى 19 تسديدة.


ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 57 نقطة، ويحل الوداد ثانيا بـ 56 نقطة، ونهضة بركان ثالثا بـ 54 نقطة.

ويحتاج الرجاء إلى الفوز على الجيش المكي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن باقي نتائج المباريات الأخرى.

أما الوداد سوف يدخل مباراة الفتح الرباطي، المقرر لها في نفس موعد مباراة الرجاء والجيش الملكي " تحت شعار على بديل عن الفوز، أملا حسم لقب الدوري لصالحه حال تعثر الرجاء سوء بالتعادل أو الهزيمة.

الوداد صاحب أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري المغربي برصيد 50 هدفا، بينما الرجاء صاحب أقوى خط دفاع، حيث استقبلت شباكه 22 هدفا.

وتقام مباريات الدوري المغربي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

يذكر أن الوداد والرجاء هما منافسا الأهلي والزمالك، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتلقي الأهلي مع الوداد يوم 17 أكتوبر من الشهر الحالي في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء يوم 18 أكتوبر على نفس الملعب أيضا.
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