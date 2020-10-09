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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 9-10-2020

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:20 ص
الدولار
الدولار
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc، اليوم الجمعة 9- 10 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.68 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.44 جنيه للبيع و18.57 جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 20.31 جنيه للبيع و20.44 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.18جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الفرنك السويسري 51.17 جنيه للبيع 51.57 جنيه للشراء

وقد تكبّد الدولار والين الياباني الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا خسائر أمس الخميس، بعد أن تحسنت معنويات المستثمرين بفضل إحياء آمال في تحفيز مالي في الولايات المتحدة، بينما تراجع الدولار الأسترالي بفعل احتمال فرض أسعار فائدة سلبية.


ويبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي منفتحين على الاتفاق على حزمة تحفيز لقطاع الطيران، على الرغم من أن ترامب علق محادثات مع الديمقراطيين بشأن خطة أكبر.


كما يتوقع المستثمرون أن ينفق جو بايدن، إذا جرى انتخابه، المال أسرع لتحفيز النمو.


ودفع ذلك الشعور أسواق الأسهم للارتفاع والين للتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 106.11. وواجه الدولار صعوبات لكي يعوض خسائر تكبدها مقابل بقية العملات الرئيسية باستثناء الدولار النيوزيلندي.



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