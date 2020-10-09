لحرق الدهون.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر.. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات منطقة "الظهر" في الجسم من أحل العمل على حرق الدهون باستخدام وزن الجسم.





وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، موضحا انه من الممكن وضعها فى أى باب من أبواب المنزل وإستخدامها.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، حيث أن أهم جهاز للتمرين هو استخدام وزن الجسم.



وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، كما أن سعره مناسب لجميع الأعمار.

وتعتبر الرياضة غذاء للروح والجسد ،لذا ينصح الخبراء دائما بممارسة التمارين الرياضية للكبار والصغار، حيث تعمل على تعزيز صحة وقوة العضلات وعلاج الاكتئاب والضغط النفسى، كما أنها تحمى الجسم من الاصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكر.



كما تساهم ممارسة التمارين الرياضية في الوقاية من الاصابة بمرض السمنة وبالتالى الحد من مرض السكر وخصوصا بين الشباب والأطفال، إلى جانب أنها تعزز صحة العضلات والمفاصل وتحميهما من هشاشة العظام، كما تحافظ على نمو الطفل بطريقة صحية.







