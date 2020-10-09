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مرأة

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نيرمين ماهر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
نيرمين ماهر
نيرمين ماهر
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هاجر هانئ
يصادف اليوم الجمعة، عيد ميلاد الفنانة نيرمين ماهر والتي أتمت عامها الـ 36، وتعد نيرمين من النجمات اللاتي يحرصن على مشاركة متابعيهن بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها عبر مواقع التواصل الأجتماعي.

وكشفت صور نيرمين ماهر على انستجرام عن ذوقها الرفيع في إختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكلاسيك أو الكاجوال أو فساتين السهرة الأنيقة.

وتعد نيرمين ماهر  من النجمات  اللاتى يعتمدن على الإطلالات  البسيطة والعصرية وغير المبالغ فيها، كما تتميز  بذوق رفيع فى اقتنائها لقطع الملابس البسيطة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.

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وتفضل نيرمين ماهر  ارتداء الإطلالات  الكاجوال والعصرية ولا تميل إلى ارتداء  الملابس الكلاسيك والفورمال، كما تعتمد على الألوان المتنوعة سواء المبهجة أو غيرها من الألوان الأخرى المتناسقة معها.

وتحرص نيرمين ماهر  على  تنسيق قطع الإكسسوارات البسيطة والعصرية  المتناسقة مع ملابسها والتي تمنحها إطلالة متكاملة،كما تقوم  بتطبيق  تسريحات الشعر البسيطة الغير مبالغ فيها  وصيحات المكياج الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الماكياج الصاخب.

ويعرض حاليا  للنجمة الشابة نرمين ماهر مسلسل " قوت القلوب " بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.



في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نيرمين ماهر
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نيرمين ماهر
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نيرمين ماهر
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نيرمين ماهر
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نيرمين ماهر
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نيرمين ماهر
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نيرمين ماهر
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نيرمين ماهر
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نيرمين ماهر
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نيرمين ماهر
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نيرمين ماهر
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