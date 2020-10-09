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أخبار العالم

اندلعت منذ الأمس..حريق ضخم بسوريا وطيران الجيش يتدخل..فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:46 ص
حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي
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محمود نوفل
عرضت وكالة الأنباء السورية مقطع فيديو لحريق ضخم بمنطقة بلوران بريف اللاذقية الشرقي حيث تم الاستعانة بمروحيات الجيش السوري بجانب قوات الدفاع المدني للسيطرة علي الحريق الهائل الذي نشب بالمنطقة حيث إلتهمت النيران الأشجار القريبة من منازل الأهالي.

وتواصل منظومة الإطفاء في محافظة اللاذقية جهودها الكبيرة والمضاعفة للسيطرة على الحرائق الضخمة التي اندلعت منذ منتصف الليلة الماضية في أرياف المحافظة حيث تعمل فرق الإطفاء وآليات الحراج وقوى الدفاع المدني بمساعدة طائرات مروحية تابعة للجيش العربي السوري للسيطرة عليها واخمادها.

ووفق ماذكرته وكالة الأنباء السورية " سانا " فقد أفاد  مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خير بك بأن طواقم الإطفاء التابعة للمديرية وبالتعاون مع فوج الإطفاء والدفاع المدني تمكنوا من إخماد 10حرائق من أصل 21 حريقًا ولا تزال فرق الإطفاء تتعامل مع حرائق ضخمة في أحراج بللوران وقلعة جندل بالقرداحة وقمين وقويقة وكلماخو وبنجارو وخدلو في الحفة.

وأشار إلى أن سرعة الرياح الشرقية الجافة التي وصلت إلى نحو 70 كم في الساعة ولا سيما في بللوران أسهمت بامتداد النيران وصعوبة السيطرة عليها إضافة إلى وعورة التضاريس الجبلية مؤكدًا أن جميع فرق العمال المزودة بمعدات يدوية التابعة للمديرية وعددها 28 تساعد في عملية إخماد الحرائق.

بدوره أكد مهند جعفر قائد فوج إطفاء اللاذقية أن فرق الإطفاء المركزية ووحدات إطفاء جبلة والقرداحة والحفة ومراكز الإطفاء في حرف المسيترة و الفاخورة و الدالية ومنظومة إطفاء الزراعة ومصلحة الحراج والدفاع المدني تعمل كفريق واحد لإخماد الحرائق في منطقة البودي بريف جبلة و جبل العرين بريف القرداحة والحريق في أشجار الزيتون بـ الدعتور في أطراف مدينة اللاذقية.

وكانت عدة حرائق في الإحراج والأراضي الزراعية بريف محافظة اللاذقية اندلعت ليلًا والتهمت مئات الدونمات من أشجار الحمضيات والزيتون إضافة إلى مساحات واسعة من الإحراج الطبيعية.  
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