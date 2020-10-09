شعراوي:41 ألف طلب بمحافظة دمياط وتحصيل 263 مليون جنيه

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، موقف ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن ، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية ، وصلت إلى 41 ألف طلب وتم تحصيل مبلغ 263 مليون جنيه .





كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالى لملف تقنين أراضى وأملاك الدولة لواضعى اليد بدمياط طبقًا لأحكام القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، حيث أشارت عوض إلى أن المحافظة استطاعت الإنتهاء من هذا الملف حيث تم استعراض كافة الحالات الصالحة للتقنين والغير صالحة والحالات الغير مستوفية للشروط وإنهاء عمل لجان المعاينة والتسعير ، كما أنه يجرى حاليًا إبرام التعاقدات حيث تم تقديم التسهيلات للجادين في استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة لتسليم عقود التقنين .





وأكد اللواء محمود شعراوى على عدم التهاون فى تحصيل حق الدولة وترسيخ هيبتها وفرض سيادة القانون والإنضباط بمختلف محافظات الجمهورية ، وعدم السماح بعودة أى تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة بمحافظة دمياط .





وأشار شعراوى إلى أن متحصلات التقنين ستوجه لصالح المواطنين فى صورة مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية فى المحافظات .





كما شهد الإجتماع أيضًا متابعة آخر المستجدات الخاصة بالعمل فى المنطقة الحرة بدمياط والتوسعات الجديدة بها وزيادة نسب الإشغال لما تتمتع به من مقومات جاذبة للاستثمار بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب ونمو فى الصادرات ودعم الاقتصاد القومي للبلاد وجهود المحافظة فى إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة .





كما تابع اللواء محمود شعراوى مع الدكتورة منال عوض جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة موسم الأمطار والسيول و الإستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد وإتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل دورى وتكثيف حملات النظافة و رفع الإشغالات والقمامة .





وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود المحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا.