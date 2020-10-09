AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس مرتكب واقعة تنمر على شخص من ذوى الإعاقة 4 أيام على ذمة التحقيقات بقنا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:52 م
حبس مرتكب واقعة تنمر
حبس مرتكب واقعة تنمر على شخص من ذوى الإعاقة
Advertisements
يوسف رجب

قررت نيابة مركز قوص، بمحافظة قنا، حبس الطفل مؤمن.خ، المتهم بالتنمر على شخص من ذوى الإعاقة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

جاء قرار الحبس، بعد تحريات قسم شرطة قوص، حول الواقعة، وتوجه طرفى النزاع إلى القسم للتصالح، فتم إحالة المحضر للنيابة العامة التى تحفظت على المتهم لحين انتهاء التحقيقات.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو، لطفل يتنمر على شخص من ذوى الإعاقة وسط مدينة قوص، و يلقيه أرضًا.

وفور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت مديرية التضامن الاجتماعي، بفريق تدخل سريع لفحص حالة المجنى عليه و الطفل المعتدى.

يذكر أن جلسة صلح تمت بين أهل المجنى عليه و الطفل المعتدى، داخل ديوان بوسط مدينة قنا، برعاية مديرية التضامن الاجتماعي.

اقرأ أيضًا :

بمشاركة 320 متسابقا.. انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية من أمام معبد دندرة

انتهاء أزمة واقعة التنمر ضد معاق بقنا بمحضر صلح وتعهد بعدم التعرض

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بحبس المتهم بالشروع في قتل طفل داخل عجان مخبز آلي بأسوان

بعد تداول الواقعة على فيس بوك.. ضبط شخص عذب طفلة صغيرة وحبسه 4 أيام

حبس المتهمَين بالتنمر على معاق بالقليوبية| الشابان: كنا بنهزر وعايزين نضحك الناس

شاهد.. طفل يسحل معاقا في قنا ويوثق جريمته بالفيديو

استجابة لـ صدى البلد.. التدخل السريع بتضامن قنا يدرس حالة بطل واقعة التنمر فى قوص

تضامن قنا تقرر عمل كارت خدمات حكومية وشهادة تأهيل معاقين لبطل واقعة تنمر قوص

ترشيحاتنا

بعد شهور من التعافي.. دراسة تكشف عن تأثير فيروس كورونا على العين

أرخص وأفضل 5 سيارات مانيوال فى مصر.. تبدأ من 118 ألف جنيه..صور

بسبب كورونا والمرض.. وفاة 3 مرشحين قبل انتخابات مجلس النواب

بـ مكياج هادئ.. أماني كمال تبرز جمالها على إنستجرام

شاهد.. كابيلو يقود تدريبات الشيخ وصالح جمعة في الأهلي

على رأسهم عمر خربين.. أحمد عيد يعلن صفقات نادي الزمالك للموسم الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تستكمل تعليمها وأصبحت من أشهر عارضات الأزياء.. من هي بيلا حديد؟

بعد شهور من التعافي.. دراسة تكشف عن تأثير فيروس كورونا على العين

بـ مكياج هادئ.. أماني كمال تبرز جمالها على إنستجرام