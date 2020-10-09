حبس مرتكب واقعة تنمر على شخص من ذوى الإعاقة 4 أيام على ذمة التحقيقات بقنا

قررت نيابة مركز قوص، بمحافظة قنا، حبس الطفل مؤمن .خ، المتهم بالتنمر على شخص من ذوى الإعاقة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

جاء قرار الحبس، بعد تحريات قسم شرطة قوص، حول الواقعة، وتوجه طرفى النزاع إلى القسم للتصالح، فتم إحالة المحضر للنيابة العامة التى تحفظت على المتهم لحين انتهاء التحقيقات.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو، لطفل يتنمر على شخص من ذوى الإعاقة وسط مدينة قوص، و يلقيه أرضًا.

وفور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت مديرية التضامن الاجتماعي، بفريق تدخل سريع لفحص حالة المجنى عليه و الطفل المعتدى.

يذكر أن جلسة صلح تمت بين أهل المجنى عليه و الطفل المعتدى، داخل ديوان بوسط مدينة قنا، برعاية مديرية التضامن الاجتماعي.

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