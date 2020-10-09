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أخبار العالم

وزير خارجية الصين يبدأ بعد غد الأحد جولة آسيوية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:05 م
وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
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أ ش أ
يبدأ عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بعد غد /الأحد/ جولة آسيوية تشمل كمبوديا وماليزيا ولاوس وتايلاند وسنغافورة تستغرق خمسة أيام .

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" – في تصريح اليوم /الجمعة/- إن جولة وانغ تأتي بناء على دعوات من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكمبودي "براك سوخون"، ووزير الخارجية الماليزي "هشام الدين حسين"، ووزير خارجية لاوس "سالومكساي كوماسيث"، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلاندي "دون برامودويناي"، كما سيقوم بزيارة عابرة إلى سنغافورة .
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