رياضتك مناعتك.. انطلاق ماراثون الدراجات في أسوان | صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان اليوم ماراثون للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك .. دراجتك صحتك" احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.





وأقيمت فعاليات الماراثون برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





وأطلق وزير الشباب والرياضة اشارة انطلاق الماراثون عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على مستوى الجمهورية.





واقرأ أيضًا:

ارتفاع التصالح لـ 8624 طلبا بمتحصلات 34.9 مليون جنيه بـ أسوان





وشارك فى حضور إطلاق إشارة البدء ماراثون الدراجات الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، وفتحي عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وقيادات ومسئولى الشباب والرياضة .





ومن جانبه قال فتحي عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن الماراثون انطلق من امام كوبري أسوان المعلق حيث شارك فى السباقات فئات الرواد أكبر من 50 عاما لمسافة 5 كيلو، والشباب لمسافة 15 كيلو، والفتيات لمسافة 7 كيلو متر.





ووأضح فتحى عبد الحافظ بأن الفائزين بالمركز الأول، حصلوا علي جائزة نقدية بقيمة 2000 جنيه لكل من الفائزين في المستويات الثلاثة الرواد والفتيات والشباب ويحصل المركز الثاني علي 1500 جنيه والثالث علي 1000 جنيه.





ونظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ورشة عمل عن مقترحات الشباب عن آليات التعايش مع فيروس كورونا المسجد ( كوفيد- 19) وذلك حسب خطة نادى التطوع بمركز شباب العطوانى التابع لمركز ومدينة إدفو.





وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبتعليمات من فتحى عبد الحافظ وكيل الوزارة، ومصطفى بسطاوى وكيل المديرية، وبإشراف شعبان سعد صالح مدير الإدارة والمنسق العام للتطوع بمديرية الشباب والرياضة، وعادل صالح مدير إدارة الشباب والرياضة بادفو.