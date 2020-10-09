من الحب ما ظلم.. تسرق ٦٠٠ ألف جنيه أسترليني من شغلها علشان حبيبها

أُمرت امرأة سرقت أكثر من 600 ألف جنيه إسترليني من صاحب عملها بعد سقوطها في حب "محتال رومانسي" عبر الإنترنت، بسداد كل قرش.

حكم على إيليا علي ، 42 عامًا ، بالسجن لمدة 30 شهرًا لسرقتها مبالغ نقدية ضخمة من شركة بريطانية غير هادفة للربح حيث كانت مديرة الشؤون المالية.

في وقت صدور الحكم عليها في عام 2018 ، استمعت المحكمة إلى أن المتهمة وقعت ضحية لمحتال تظاهر بأنه رجل أعمال ناجح على الرغم من تراكم ديون بآلاف الجنيهات عليه.

طالب طهمور خان ، 33 عامًا ، بالمال من ضحيته ، التي قامت بنهب 610 آلاف جنيه إسترليني من International Security Forum Ltd بين مارس 2015 وأبريل 2016.

في الحكم الصادر على علي في يوليو 2018 ، استمعت محكمة برادفورد كراون البريطانية إلى أنها حولت حوالي 320 ألف جنيه إسترليني من مكاسبها غير المشروعة إلى خان وشركائه.

أظهرت رسائل الواتساب المستخدمة في الأدلة أن الزوجين كانا على علاقة مستمرة وكشفت عن إشارات إلى زواج محتمل.

ظهرت المتهمة أمام المحاكم مرة أخرى أمس في جلسة استماع تتعلق بعائدات الجريمة ، تهدف إلى تعويض الضحية عن الجريمة المالية.