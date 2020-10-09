AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تحت قيادة جوزيه بيدرو .. تدريبات بدنية خاصة لـ محمود علاء على هامش مران الزمالك

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:36 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة بدنية خاصة تحت قيادة جوزية بيدرو مدرب الأحمال على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.  

وشهدت الفقرة تركيز بيدرو على خوض اللاعب  مجموعة من التدريبات البدنية المختلفة بالكرة وبدون، وذلك استعدادا لمواجهات الفريق المقبلة.  

خضع محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لبعض التدريبات الخفيفة على هامش المران الجماعي المقام حاليًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقام عبد الغني بالركض حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد مشاركته في مواجهة أمس أمام وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل على ستاد المكس بمدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فقرة بدنية وجرى حول الملعب فى مران الزمالك اليوم

تدريبات تأهيلية لأوباما وجابر بمران الزمالك

تدريبات قوية لـ لاعبي الزمالك في مران اليوم

فقرة تأهيلية لـ فرجاني ساسي في جيمانزيوم الزمالك

جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك

أحمد صالح: كنت أول لاعب يوقع عقدًا مع الزمالك لمدة 6 مواسم ‏

ترشيحاتنا

الصحة: يجب الكشف الدوري على العين للوقاية من التراخوما واعتلال الشبكية السكري

الذهب يقفز 10 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 يسجل 834 جنيها

بعد حلول الحول.. هل يجوز جدولة زكاة المال وإخراجها على دفعات؟

ننشر أسعار الكتب في المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية

احترق وجهها بالكامل .. فتاة تطلب الطلاق من زوجها ورد فعله مفاجأة

حرائق ضخمة في مناطق متفرقة من إسرائيل .. ونتنياهو يدرس طلب مساعدة دولية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهالت على رأسها بالمحمول.. طالبة بريطانية تتسبب في إصابات خطيرة بالمخ لمعلمتها..شاهد

صائد كنوز يعثر على قطعة ذهبية نادرة بـ30 ألف دولار.. تفاصيل

خائف من الإصابة بالنقرس.. إليك طرق الوقاية