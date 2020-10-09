بفستان أحمر .. سالي فؤاد تبرز أنوثتها على مركب بالبحر الأحمر

حرصت الشيف سالي فؤاد على مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وصيفية في البحر على سطح مركب في مدينة البحر الاحمر، وهو ما لفت انتباه متابعيها وعبروا عن إعجابهم في التعليقات.
وتألقت سالي فؤاد بفستان طويل كت باللون الأحمر المنقط بالأبيض، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.
وتركت سالي فؤاد شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة و تسريحة مموجة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأضافت سالي فؤاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت وضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف سالي فؤاد في ارتداء الإكسسورات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعة وناعمة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..