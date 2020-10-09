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ائتلاف أولياء أمور مصر تكشف أسباب انتشار الألعاب الإلكترونية.. شاهد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:15 م
داليا الحزاوي، مؤسسة
داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر
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إسراء صبري
قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الألعاب الإلكترونية حاليا سهل الأطفال يلعبوا بيها لأنها أصبحت موجودة بالفعل في الهواتف، وذلك يعد سبب من أسباب انتشار الألعاب الإلكترونية.

وأكملت "الحزاوي" خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن قلة وعي أولياء الأمور بهذه الألعاب بتسبب مشالكل كثيرة، متابعة: هما فاكرين أن الألعاب الإلكترونية زي زمان تقتصر على التثقيف والترفية، ولكن دلوقتي "السم بقى في العسل".

وأضافت "إحنا حاليا بنعيش عصر حروب الجيل الرابع وتدمير الجيل الصغير من خلال الألعاب الترفيهية اللي إحنا كنا بنحسبها حاجة خفيفة"، "في ألعاب بيكون محتواها كله عنف وجنس ولهذا يجب على ولي الأمر متابعة الأطفال".

وتابعت: "دور ولي الأمر أنه يكون جمبه وألعب معاه".
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