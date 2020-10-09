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محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع 460 طن قمامة وإنارة المدخل الشرقي في علم الروم

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:13 م
رئيس مدينة مرسى مطروح:
رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع 460 طن قمامة وإنارة المدخل الشرقي
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ايمن محمود
أعلن  رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم انارة وصيانة كابلات وأعمدة الانارة في كل من المدخل الشرقي للمدينة في اتجاة علم الروم والفيروز والطريق الدولي تحت إشراف وتنفيذ إدارة الانارة العامة بمجلس المدينة .


وأضاف جاب الله ان ادارة الانارة العامة قامت بإصلاح وصيانة كشافات أعمدة الانارة لشكاوي المواطنين بمناطق علم الروم والعزبة السودانية والشارع الجديد وزاهر جلال والليدو في اطار الاعمال اليومية في الاستجابة الفورية على شكاوي المواطنين.  

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح مواصلة استمرار جهود رجال جهاز النظافة والاحياء بالعمل علي مدار الساعة لرفع القمامة والارتقاء بالنظافة العامة بالعزب والشوارع والميادين العامة بنطاق المدينة حيث تم رفع 460 طن من القمامة .
   
وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بضرورة الالتزام بالقاء القمامة الساعة 9 صباحا والساعة 7 مساء حتي تستطيع جهاز رفع القمامة ولضمان عدم تراكمها في الشوارع حفاظا علي الشكل الحضاري للمدينة.

واشار الى ان ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف  العمل في قطاع النظافة العامة والردود على شكاوي المواطنين في القطاعات الخدمية .

وأوضح أنه تم تشجير  وتجميل الميادين العامة ومدخل مدينة مرسي مطروح  لتليق بالطبيعة السياحية لمحافظة مطروح  والتى تستقبل خلال موسم الصيف  العديد من الوفود السياحية.   

ونوه الي استمرار جهود التطهير وتعقيم المناطق العامة  كموقف السيارات بالكيلو٢ والمصالح الحكومية والمنشأت الشرطية ومحطة سكة حديد والقطارات والسيارات القادمة للمدينة بالمداخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا وكذلك الحرص على تعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا منعا لانتشار الفيروس.
رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع 460 طن قمامة وإنارة المدخل الشرقي في علم الروم
رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع 460 طن قمامة وإنارة المدخل الشرقي في علم الروم
رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع 460 طن قمامة وإنارة المدخل الشرقي في علم الروم
رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع 460 طن قمامة وإنارة المدخل الشرقي في علم الروم
رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع 460 طن قمامة وإنارة المدخل الشرقي في علم الروم
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