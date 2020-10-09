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توك شو

ماذا حدث في النيابة وسر الفيديوهات المثيرة للجدل؟ أحمد وزينب يجيبان

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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إسراء صبري
روى اليوتيوبر أحمد حسن تفاصيل فيديو ابنته، قائلا: زينب معملتش أي حاجة غير أنها غيرت لون وشها وراحت للبنت، وإحنا كنا بنلعب معاها"، معقبا: الفيديو كان ترفيهي وفيه برنامج أمريكي بيعمل كدا برده".

وأضاف "حسن" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "لما زينب راحت للبنت وهي مغيره لون وشها البنت معرفتهاش وعشان كدا كانت بتبعد عنها..ودي الحكاية كلها"، معقبا: "الناس طلعت قالت أننا بنخوف البنت عشان غيرت لون وشها".

وأكملت زينب: "أنا لما لبست الحجاب إيلين خافت مني ومكنتش عرفاني ومحبناش نصور دا".

وفيما يخص دور الدولة واحالتهما للتحقيق، أوضح: يجب أن يكون للدولة دور واضح على السوشيال ميديا..ودا حقهم، متابعا: النيابة العامة تعاملت معنا بكل احترام".
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