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أصل الحكاية

عمرها يقارب الـ100.. صورة لأول سيارة نقل بريد بين بغداد وبيروت

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:25 م
سيارة
سيارة
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عزة عاطف
قديمًا، رحب التجار المحليون بسيارات نقل البريد عند تصنيعها لأول مرة، رغبة في التخلص من استخدام الإبل بسبب بطئها وأنها دائمًا عرضة لهجوم رجال القبائل.

وانتشرت صورة عمرها يقرب من الـ100 عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأولى سيارات نقل بريد بين بغداد - بيروت وحيفا في الفترة ما بين 1923 و1959.

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ولكن الأمر لم يكن بتلك السرعة التي نعرفها اليوم، فقد انتشرت صورة أخرى لظرف بريد كتب في الحرب العالمية الأولى، استغرق وصوله إلى وجهته بالسيارة 15 شهرًا من بغداد إلى أستراليا.

كانت السيارة التي ظهرت في الصورة التي يرجع عمرها إلى عام 1935 من تصنيع شركة نيرن للنقل، وهي شركة رائدة في مجال نقل السيارات أدارت طريقا عبر الصحراء من بيروت وحيفا ودمشق إلى بغداد وبالعكس.

أسس الشركة نورمان نيرن (1894-1968) وشقيقه جيرالد (1897-1980) من بلنهيم في نيوزيلندا والذي عمل في الجيش البريطاني في الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الأولى.

بعد الحرب، كان الأخوان يتاجران أولًا في مركبات الجيش، ثم أسسا شركة لبيع السيارات عام 1919، لكن لم تكن ناجحة بما يكفي، فقررا تشغيل خدمة سيارات الأجرة بين بيروت وحيفا بالسيارات التي لم يتمكنا من بيعها.

وتبع ذلك عملية تجريب مع مركبات مختلفة، وكثيرًا ما دخل الأخوان في صراع مع أصحاب المركبات التي تجرها الخيول والتي تشكل خطرًا على أعمالهم، لكن في عام 1920 استطاع الأخوان تدشين خدمة نقل البريد والركاب بين بيروت وحيفا وصولًا إلى بغداد والعكس.
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