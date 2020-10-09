AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الأسود اللامع.. إطلالة تخطف الأنظار لـ كندة علوش.. شاهد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:14 م
كندة علوش
كندة علوش
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة كندة علوش، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة تبرز جمالها.

وأطلت كندة علوش، بفستان اسود لامع ذا كمام طويلة يبرز عن جمالها واناقتها، ووضعت قبعة سوداء على الشعر لأكمال ظهورها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كندة علوش في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الجذاب الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت تسريحة جذابة لشعرها البني الطويل تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| كندة علوش تروج لحلقتها مع رامي رضوان

بسيطة وناعمة.. كندة علوش بإطلالة جذابة تكشف خسارتها للوزن

إطلالة أنيقة.. كندة علوش تثير الجدل بـ فستان أسود شيفون

بـ ماكياج جذاب.. كندة علوش تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

كندة علوش تنشر برومو حكايتها بـ"ضي القمر"

الفضا وحش.. كندا علوش تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

أحدثت جدلا| القصة الكاملة لصورة الشيخ محمود الشحات أنور مع محمد رمضان

استحالة.. أول رد من أحمد وزينب على استخدام ابنتهما في الفيديوهات | شاهد

أستاذ بـ هارفارد: كورونا أتاح فرصتين ذهبيتين.. تعرف عليهما

أم تلقي بنفسها وطفليها في ترعة الإبراهيمية بـ سمالوط

لمرضى السكري.. 5 أطعمة تمكنكم من السيطرة عليه

لموقف إنساني.. عامل في مطعم وجبات سريعة يحصل على بقشيش 40 ألف دولار..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. كيفية التعرف على البيض الفاسد

بـ الأسود اللامع.. إطلالة تخطف الأنظار لـ كندة علوش.. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول التوت الأزرق؟