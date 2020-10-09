مفاجأة أسرعت بشفائه| أستاذ بجامعة هارفارد يكشف تفاصيل علاج ترامب

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بمستشفيات جامعة هارفارد الامريكية، سبب سرعة تعافي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا.





وقال حمدي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" هناك تطور كبير في طريقة علاج الفيروس"، موضحا: "الجسم قد يشكل أجساما مناعية أو قد يحصل على أجسام مناعية مُخلَّقة في المعمل".



