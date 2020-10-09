مفاجأة أسرعت بشفائه| أستاذ بجامعة هارفارد يكشف تفاصيل علاج ترامب

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بمستشفيات جامعة هارفارد الامريكية، سبب سرعة تعافي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا.
وقال حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" هناك تطور كبير في طريقة علاج الفيروس"، موضحا: "الجسم قد يشكل أجساما مناعية أو قد يحصل على أجسام مناعية مُخلَّقة في المعمل".
وتابع حمدي: "الشيء الجديد، أن إحدى الشركات قامت بتخليق أجسام مضادة، والرئيس ترامب حصل على هذا العلاج الذي لم يعتمد بعد، لكن من المتوقع أن يحصل على نوع من الاستثناء من قبل الـ FDA؛ لاستكمال المرحلة الثالثة للأبحاث، أما المرحلة الثانية كانت ناجحة جدًا، وحصل عليه 270 مريضا".