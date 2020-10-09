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رياضة

الأشعة المقطعية تثبت سلامة الهاني سليمان حارس سموحة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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محمد سمير
أثبتت الأشعة المقطعية التي أجراها الهانى سليمان حارس سموحه سلامته من الإصابة بالارتجاج وخضع الحارس للملاحظة عقب إجرائه الأشعة. 

وكان حارس سموحة أصيب بدوار أثناء احدى هجمات الإتحاد السكندرى التى انتهت بتسجيل هدف الفريق الأخضر. 

حقق سموحة فوزا غاليا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف  فى المباراة التي جمعت بين الفريقين  ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدورى الممتاز. 

استطاع محمد عبد المنعم مدافع فريق سموحة تسجيل هدف التقدم للفريق السكندري في الدقيقة 32 من رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من ناصر ماهر.

وشهدت الدقيقة 49 من زمن أحداث الشوط الثاني تسجيل رزاق سيسيه هدف التعادل لصالح فريق الاتحاد السكندري بعد سلسلة من التسديدات حيث بدأ الإيفواري بتسديدة على مرمى الهاني سليمان لترتد الكرة لخالد قمر يبعدها الدفاع ثم تعود أمام سيسيه الكرة ليستغل هذه المرة الفرصة ويُعادل النتيجة.

بتمريرة من ناصر ماهر وبتصويبة قوية نجح البوركيني محمد كوفي في إعادة التقدم لصالح سموحة بعدما سجل هدف فريقه الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 88 لتصبح النتيجة (2-1).

وكان الاتحاد السكندري حقق الفوز في 8 مباريات وخسر 7 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة ، بينما حقق سموحة 9 انتصارات وخسر 5 وتعادل 17 لقاء . 

ويحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة بينما جاء فريق الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 39 نقطة
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