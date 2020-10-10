AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللجنة الأولمبية: الزمالك "مش من حقه" اللجوء للمحاكم في أزمة مرتضى منصور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:07 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
حسن العمدة

تحدث شريف العريان، أيمن عام اللجنة الأولمبية، عن أحقية مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الطعن على قرار اللجنة الأولمبية بشان إيقاف رئيس نادي الزمالك وتغريمه ماليًا.

وقال شريف العريان في تصريحات لـ"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إنه ليس من حق الزمالك اللجوء للمحاكم في أزمة إيقاف مرتضي منصور".

وأضاف: "قرار إيقاف رئيس نادي الزمالك طبقًا للقانون بعد تلقي الشكاوي وسماع مقدمي الشكاوى وعليه الذهاب للجنة التسوية والتحكيم الرياضي".

وتابع: "إذا كان رئيس الزمالك لا يعترف باللجنة الأولمبية فلماذا تقدم بشكوى للجنة منذ أيام ضد النادي الأهلي".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثلاثاء.. استدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه داخل اللجنة الأولمبية

وكيله يرفض التحقيق.. تفاصيل دفاع مرتضى منصور عن شكاوى الأهلى واتحاد الكرة للأولمبية

أخبار الزمالك| إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات.. وفرجاني ساسي يعلق على أزمته الأخيرة .. ورئيس النادي: لن نتنازل عن ملف نادي القرن

اللجنة الأولمبية: مرتضى منصور لم يعد رئيسًا لنادي الزمالك

عقوبات رادعة جديدة .. ماذا يعنى امتناع مرتضى منصور عن تنفيذ قرار إيقافه 4 سنوات

الأولمبية تتمسك بعزله .. قنبلة إيقاف مرتضى منصور تهز الزمالك ودعم غير مسبوق لرئيس القلعة البيضاء

ترشيحاتنا

هل يحق لوزير الرياضة إلغاء قرار وقف رئيس الزمالك؟..اللجنة الأولمبية تجيب

بـ الأوف شولدر.. هند عبد الحليم تتألق برفقة زوجها.. شاهد

عناتيل الإخوان.. إعلامي يلقن جو شو درسًا على الهواء.. شاهد

هات فلوسي.. أحمد مكي يواجه أزمة بسبب هذه الاتهامات

قبل انطلاقه بأيام.. كورونا يضرب مهرجان الجونة السينمائي

لأول مرة .. اليوتيوبر زينب تكشف سبب ارتداء الحجاب .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات أكيورا acura mdx قبل طرحها بأيام.. فيديو وصور

في يومه العالمي.. كيفية التعرف على البيض الفاسد

بـ الأسود اللامع.. إطلالة تخطف الأنظار لـ كندة علوش.. شاهد