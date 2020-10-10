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سمير صبري يروي ذكريات نصر أكتوبر: مكنش فيه حالة سرقة واحدة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:17 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
حل الفنان سمير صبري ضيفا على الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، وتحدث صبري عن ذكرياته مع حرب 6 عام 1973.

وقال صبري :"قمت بتسجيل حلقات رائعة للكاتب الكبير أنيس منصور قبل إندلاع حرب اكتوبر عام 1973، منوها إلى أنه كان هناك تعتيم  إعلامي على موعد بداية الحرب.

ونوه إلى أن القيادة السياسية المصرية حينها كانت دائما ما تنشر شائعات ببداية حرب التحرير، حتى يقوم المحتل الإسرائيلي بتعبئه جيشه والاستعداد للحرب، ولا تقوم الحرب بعد ذلك الموعد، كتمويه استراتيجي، حيث قاموا بالتعبئة العامة أكثر من 7 مرات.

ولفت إلى أنه وفي مساء يوم 6 أكتوبر ذهب بليغ حمدي وعبدالحليم حافظ والفرقة الماسية لإنتاج أغاني حماسية لمساعده الجنود على خط الجبهة.

وأشار إلى أن أغلب الأغاني والبرامج  التي جرت إذاعتها في أعقاب حرب 1973 كانت بدون مقابل، حيث أن الجميع كان يطمح في العمل والوقوف بجوار مصر في أفضل أيامها بعد النصر، معقبا:" أفضل أيام حياتي مكنش في حالة سرقة واحدة او جريمة في مصر، حتى الحرامية شاركوا بأنهم ممدوش ايدهم".

واوضح أن أحد الأعمال التي قام بتصويرها خضعت لفترة تدريبات في مدرسة الصاعقة المصرية.
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