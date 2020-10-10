صاحبي الجدع.. إكرامي يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

هنأ شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز حاليًا والأهلى سابقا الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده ونشرت صورة لها معه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق إكرامي على الصورة قائلة : كل سنه وانت اخ وصاحب جدع قبل ماتكون نجم كبير،عقبال ١٠٠ سنه يا صاحبي





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يذكر أن أمير كرارة ، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.









وشارك أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار" رمضان الماضي 2020 الذى قدم فيه شخصية العقيد الشهيد أحمد منسى، كما قدم أحمد العوضي شخصية الإرهابى هشام عشماوى.





ونشرت نسرين شقيقة أمير كرارة- صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع شقيقها لتهنئه بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق غدًا السبت 10 أكتوبر.





ووجهت نسرين، رسالة إلى شقيقها أمير كرارة، هنأته بعيد ميلاده الـ43، وأعربت عن حبها الشديد له، قائلة: «كل سنة وانت طيب يا حبيبي .. واشوفك دايمًا أحسن واحد في الدنيا .. بحبك قوي»، ليرد عليها أمير في التعلقات، قائلًا: «وانتي طيبه يا حبيبتي».





ويحتفل أمير كرارة، غدًا السبت 10 أكتوبر بعيد ميلاده الـ43، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1977، في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وبدأ من خلال تقديمه لبرنامج ستار ميكر عام 2003.