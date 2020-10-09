AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أجدع وأرجل أخ .. إنجي خطاب تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:28 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
هنأت إنجى خطاب الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده ونشرت صورة لها معه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلقت انجى على الصورة قائلة " Happy birthday يا اجدع و أرجل اخ في الدنيا ".

اقرأ أيضا :
أجدع أخ في الدنيا.. أحمد كرارة يهنئ شقيقه أمير بعيد ميلاده| شاهد

يذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.


وشارك أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار" رمضان الماضي 2020 الذى قدم فيه شخصية العقيد الشهيد أحمد منسى، كما قدم أحمد العوضي شخصية الإرهابى هشام عشماوى.

ونشرت نسرين شقيقة أمير كرارة- صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع شقيقها لتهنئه بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق غدًا السبت 10 أكتوبر. 

ووجهت نسرين، رسالة إلى شقيقها أمير كرارة، هنأته بعيد ميلاده الـ43، وأعربت عن حبها الشديد له، قائلة: «كل سنة وانت طيب يا حبيبي .. واشوفك دايمًا أحسن واحد في الدنيا .. بحبك قوي»، ليرد عليها أمير في التعلقات، قائلًا: «وانتي طيبه يا حبيبتي». 

ويحتفل أمير كرارة، غدًا السبت 10 أكتوبر بعيد ميلاده الـ43، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1977، في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وبدأ من خلال تقديمه لبرنامج ستار ميكر عام 2003. 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم عفيفى يهنئ محمد سامى بعيد ميلاده.. شاهد

صور جديدة من حفل زفاف شقيقة أمير كرارة.. شاهد

شاهد | فيديو جديد للحظة بكاء أمير كرارة فى زفاف شقيقته

قليل الأصل حتى فى صداقته حقير.. إنجى خطاب تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

شاهد.. رقص أمير كرارة على أغنية "لاقيت الطبطبة" بفرح شقيقته

إنجي خطاب تهنئ الشعب المصري بنصر أكتوبر .. شاهد

ترشيحاتنا

صورة مع محمد رمضان تضع الشيخ محمود الشحات أنور في مأزق| شاهد

تعرف على أفضل سعر لشراء وبيع الريال السعودى.. اليوم

أم تلقي بنفسها وطفليها في ترعة الإبراهيمية بـ سمالوط

على رأسهم عمر خربين.. أحمد عيد يعلن صفقات نادي الزمالك للموسم الجديد

موقع ترانسفير يعلن انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي.. شاهد

انتظروا حاجات جديدة لانج.. ماذا قال وزير التربية والتعليم قبل بدء الدراسة بأسبوع؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهالت على رأسها بالمحمول.. طالبة بريطانية تتسبب في إصابات خطيرة بالمخ لمعلمتها..شاهد

صائد كنوز يعثر على قطعة ذهبية نادرة بـ30 ألف دولار.. تفاصيل

خائف من الإصابة بالنقرس.. إليك طرق الوقاية