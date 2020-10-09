أجدع وأرجل أخ .. إنجي خطاب تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

ونشرت نسرين شقيقة أمير كرارة - صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع شقيقها لتهنئه بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق غدًا السبت 10 أكتوبر.





كل سنة وانت طيب يا حبيبي .. واشوفك دايمًا أحسن واحد في الدنيا .. بحبك قوي»، ليرد عليها أمير في التعلقات، قائلًا: « وانتي طيبه يا حبيبتي ». ووجهت نسرين، رسالة إلى شقيقها أمير كرارة ، هنأته بعيد ميلاده الـ43، وأعربت عن حبها الشديد له، قائلة: «وانتي طيبه يا حبيبتي





ويحتفل أمير كرارة، غدًا السبت 10 أكتوبر بعيد ميلاده الـ43، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1977، في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وبدأ من خلال تقديمه لبرنامج ستار ميكر عام 2003.