AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يكشف عن معلقي مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:36 ص
النادي الاهلي
النادي الاهلي
Advertisements
محمد رشاد
كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق والإعلامي الحالي عن معلقي مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة في الدوري المصري، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة الأكبر محليًا.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "مدحت شلبي سيعلق على أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت".

وأضاف: "بينما سيعلق أيمن الكاشف، على المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2".

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، راحة للاعبين من التدريبات أمس الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز.

وجاء منح الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، لاعبيه الراحة، خوفًا من الإصابات بسبب ضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين على الراحة الكافية، خاصة قبل خوض نصف نهائي أفريقيا.

وشهد مران الفريق الخميس، مشاركة أحمد الشيخ، في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بالإجهاد العضلي، الذي اشتكى منه مؤخرًا، وخاض برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا، وخضع لفحص طبي قبل انطلاق التدريبات، وتأكد الجهاز الطبى من جاهزيته للمشاركة.

وشهد المران التركيز على تدريبات الكرة، حيث أجرى الجهاز الفني بقيادة موسيماني، تقسيمة قوية في منتصف الملعب لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وواصل أليو بادجي، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي، وأدى السنغالي جلسة في "الجيم"، وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه للتعافي من إصابة في كاحل القدم، والتي أبعدته عن مباراة إنبي أمس الأول الأربعاء، والتي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

وأدى أيمن أشرف، جلسة علاج طبيعي، ثم تدريبات في "الجيم"، بعد شكواه من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته أمام إنبي، وغادر ملعب المباراة على إثرها، ويخضع مدافع الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.
جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 85 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مران قوي لحراس الأهلى .. وتصعيد حارس جديد من الناشئين

جزع في الرباط الداخلي للركبة.. تعرف على إصابة شيكابالا

الشناوي يواصل تنفيذ البرنامج العلاجي فى الأهلى

محاضرة بالفيديو.. كواليس مران الأهلي الأخير قبل مواجهة إنبي في الدوري

كواليس مران الأهلي الأول بالتتش بعد الفوز على إنبي

شاهد.. كابيلو يقود تدريبات الشيخ وصالح جمعة في الأهلي

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي| أزمة جديدة بسبب أحمد فتحي.. ومدافع الرجاء يوقع للنادي.. موسيماني يرد على فايلر

أحدثت جدلا| القصة الكاملة لصورة الشيخ محمود الشحات أنور مع محمد رمضان

تحذير عوض تاج الدين لأولياء الأمور: امنعوا أولادكم من الذهاب للمدرسة في هذه الحالة

جماهير الزمالك تطلق هاشتاج# fifa save zamalek .. ومغردون: انقذوا رمز الزمالك

بالأسود القصير.. شيماء سيف بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

موجز السوشيال.. صورة مع محمد رمضان تضع الشيخ محمود الشحات أنور في مأزق.. وسعد الصغير يحضر مفاجأة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل من إلقائهم في القمامة.. صناديق طوارئ لترك الأطفال بداخلها| شاهد

بأبواب تفتح لأعلى.. أفخم سيارة صينية فوياه i-Land الكهربائية| شاهد

ستارمان.. إيلون ماسك يقترب من المريخ بـ دُمية