AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لا يوجد سبب طبي لذلك.. حملة ترامب تعلق على إلغاء المناظرة الرئاسية مع جو بايدن

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
انتقدت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار لجنة المناظرات الرئاسية إعلانها إلغاء المناظرة، التي كان من المقرر عقدها في الـ15 من أكتوبر الجاري.

قالت الحملة في بيان لها، إنه "لا يوجد أي سبب طبي يبرر هذا القرار".

وأضافت: "لا يوجد مانع من إجراء المناظرة في 15 أكتوبر في ميامي كما هو مقرر، لأن الرئيس ترامب سيكون بصحة جيدة، وهو مستعد للمناظرة".

وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية في وقت سابق من الجمعة، أن المناظرة المزمعة في الـ15 من أكتوبر بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، "لن تعقد".

وقالت في بيان لها، إن "حملتي الرئيس ترامب ومنافسه بايدن، أعلنتا عن خطط بديلة لذلك التاريخ".

ورفض الرئيس الأمريكي، الخميس، خططا لإجراء مناظرة افتراضية في 15 أكتوبر مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو تغيير يهدف إلى الحد من خطر انتشار فيروس كورونا في ضوء إصابة الرئيس.

وكانت المناظرة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي بين الطرفين قبل أن يكشف ترامب عن إصابته بفيروس كورونا، قد شهدت حالة من الفوضى، إذ قاطع الرئيس الجمهوري بايدن والمحاور طوال الوقت.

وعبر ترامب عن قلقه من أن الشكل الافتراضي الجديد الذي أعلنته اللجنة غير الحزبية المسؤولة عن المناظرات الرئاسية قد يؤدي إلى قطع الصوت عن مكبر صوته أثناء المواجهة.  
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يعلن رسميا قبوله الترشح للرئاسة الأمريكية

ترامب: جو بايدن سيجلب الدمار للشعب الأمريكي

ترامب: لم يقدم أي رئيس ما فعلت في 3 سنوات ونصف.. وبايدن: أصبحنا مرضى وضعفاء وأكثر فقرًا

ترامب يهين بايدن: لا علاقة لك بالذكاء.. فيديو

ترامب: أشعر أنى بصحة جيدة ومستعد لمواصلة الحملات الانتخابية

حملة بايدن تعترض على تحديد ترامب مواعيد المناظرات الرئاسية

ترشيحاتنا

فلسطيني متزوج من يهودية.. تعرف على الممول الأساسي للإخوان|شاهد

لن يسافر المغرب مع الفريق| الزمالك: توقيعات مرتضى منصور لا تزال معترَفا بها

لتنافس بقوة في سيارات البيك اب هوندا تطرح ريدج لاين 2021 honda ridgeline.. فيديو وصور

مدة الحداد على المتوفى إذا كان زوجا أو قريبا.. المفتى يكشف| فيديو

بدل من إلقائهم في القمامة.. صناديق طوارئ لترك الأطفال بداخلها| شاهد

جماهير الزمالك تطلق هاشتاج# fifa save zamalek .. ومغردون: انقذوا رمز الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

35 عامًا مقيدا.. نقل فيل من حديقة حيوان لمحمية طبيعية بأمر المحكمة| شاهد

لتنافس بقوة في سيارات البيك اب هوندا تطرح ريدج لاين 2021 honda ridgeline.. فيديو وصور

بدل من إلقائهم في القمامة.. صناديق طوارئ لترك الأطفال بداخلها| شاهد