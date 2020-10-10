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سيارات

أسعار ومواصفات سيتروين إليزيه في السوق المصرية.. صور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:09 ص
سيتروين إليزيه
سيتروين إليزيه
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أماني نوار
تنتمي طراز سيارة سيتروين سي إليزيه لفئة السيارات السيدان ، وهي مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات ، سعته 1600 سي سي ينتج قوة 1155 حصان ، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن / متروهو متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي التي تتسارع من وضع الثبات  حتى 100 كم / ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

كما تقدم طرازات سيتروين سي إليزيه موديل 2021 الفئة الاولى بمجموعة من التجهيزات ووسائل الامن ، والسلامة ،  ومنها الوسائد الهوائية ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD

وتحتوي السيارة على جنوط 15 بوصة ، ومصابيح ضاب ، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيا ، وتعديل مقعد السائق ، ومكيف هواء يدوي ، وزودت بنظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتيه – راديو – بلوتوث – مدخل USB)
اما الفئة الثانية فهي تدمع نفس التجهيزات ، والمواصفات الموجود بالفئة السابقة ، بجانب بعض الكماليات الإضافية ، ومنها مثبت محدد سرعة ، وحساسات ركن خلفية ، وكاميرا خلفية ، وفرش جلد ، وشاشة وسائط 7 بوصة ، وتعمل باللمس  هواء أتوماتيك ،  وغيرها .
سعر السيارة في السوق المصري  الفئة الاولى  بقيمة بلغت 227.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “Exclusive” بنحو 257.9 ألف جنيه فى السوق المحلية.

دعمت "سي إليزيه"الفئة الثانية بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، بجانب بعض الكماليات الإضافية ومنها"مثبت ومحدد سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وفرش جلد، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس، ومكييف هواء أتوماتيك، وغيرها".


سيتروين سي اليزيه جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى


أسعار ومواصفات سيتروين سي إليزيه موديل 2021 (صور) - جريدة المال


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