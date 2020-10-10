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رياضة

عبدالعاطي: بسبب خلافاتنا لم أبارك لرئيس أسوان البقاء فى الدوري.. وبيراميدز أقرب للمركز الثاني

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:50 ص
نادي اسوان
نادي اسوان
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محمد رشاد
أكد مجدي عبدالعاطي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي اسوان، أنه لم يبارك لرئيس النادي على البقاء في الدوري المصري الممتاز بسبب خلافات بينهما بعد الرحيل عن النادي.

وقال عبدالعاطي في تصريحات تلفزيونية في برنامج ملعب أون تايم سبورت: "لم أهنئ اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان بالبقاء بالدوري المصري الممتاز، بسبب المشاكل التي حدثت بعد رحيلي عن الفريق".

وأضاف: "بيراميدز هو الأقرب للحصول على المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، الزمالك فرط في المركز بسبب ضياعه عدد من النقاط خلال الفترة الماضية".

وواصل: "حصد الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز الأمر أصبح عادي للغاية، ومسألة حصدهم اللقب أشبه بالعقيدة، وحصول الزمالك على اللقب يعد استثناء".

وواصل فريق بيراميدز، ملاحقته للزمالك، في صراع المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وهو المركز المؤهل لدوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل، حيث بات السماوي قريبًا من خطف الوصافة بفضل خصم ثلاث نقاط من الفريق الأبيض مع نهاية الموسم الجاري، نتيجة لعدم حضوره لمباراة القمة أمام الأهلي.

واستفاد بيراميدز، من دكة البدلاء لديه منذ بداية الموسم، وخاصة عقب استئناف النشاط بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث حصد عدة نقاط عن طريق لاعبيه البدلاء الذين منحوه الاستمرارية في صراع الوصافة.

وخطف بيراميدز تعادلًا صعبًا أمام طلائع الجيش، بعد تأخره 2-0، ليقلب النتيجة إلى 2-2، بفضل الجناح التونسي البديل عمر لعيوني، الذي صنع هدف تقليص الفارق لزميله دودو الجباس، قبل أن يتكفل بتسجيل هدف التعادل بنفسه في الدقيقة 82، بتسديدة صاروخية.

وعاد بيراميدز، ليخطف انتصارًا ثمينًا أمام أسوان، في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل إيريك تراوري، الذي حل بديلًا لـ جون أنطوي، هدف التعادل، ثم خطف دودو الجباس، الذي شارك بدلًا لـ نبيل عماد دونجا، هدف الثلاث نقاط في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ونجح الفريق صاحب الزي السماوي، في خطف انتصار قاتل أمام نادي مصر، في الجولة الماضية بالدوري الممتاز، بعدما خطف البديل محمد فاروق، هدف الثلاث نقاط الغالية من صناعة البديل الآخر إسلام عيسى، في الدقيقة (90+3)، ليحافظ على آماله في المنافسة على المقعد المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.
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