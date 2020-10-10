لميس سلامة: الحرص على تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء يعكس العلاقة القوية بين الدولة والمواطن

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن التسهيلات التي منحتها الدولة في قانون التصالح بمخالفات البناء من أهم الأمور التي تعكس رد الفعل الإيجابي على المواطن، لافتة إلى أن المواطن المصري أصبح حريصا على المبادرة في التصالح مع الدولة، مما يعكس مدى العلاقة القوية التي بين الدولة والمواطن المصري .





وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة "صدى البلد" ، أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى في ملف التصالح في مخالفات البناء ، وتبذل مجهودا كبيرا في تصحيح أخطاء الماضي ، مشيرة إلى أنها تسعى لردع المخالفين ، والذين تسببوا في ضياع حقوق المصريين على مدار عقود طويلة .





وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى قد أشاد بالإقبال الكبير من جانب المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن عدد طلبات جدية التصالح وصلت إلى نحو مليون و750 ألف طلب، مؤكدًا المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذًا للقرارات التيسيرية، التي تم اتخاذها، وفي ضوء ذلك كلف بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها، وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.

وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إن محافظة بورسعيد خفضت الرسوم والشرقية كذلك، مؤكدا ان المعايير تختلف عن قيمة أسعار التصالح المعلن والذي يبدأ من 50 إلى 2000 جنيه.





وأشار إلى أنه تم تخفيض أسعار التصالح في محافظة الوادي الجديد، لما يقرب 65%، مؤكدا انه تتراوح النسب التخفيض بالمحافظات من 20 إلى 70%.







