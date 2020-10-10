مناقشة "موجيتوس" للأديب منير عتيبة بالدولي للكتاب..غدا

يستضيف المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة العامة للكتاب غدا الأحد حفل مناقشة رواية "موجيتوس" للأديب منير عتيبة، ويناقشها الدكتورة عزة بدر، والدكتور رضا عطية.

والرواية صادرة عن مؤسسة حورس الدولية في الإسكندرية، وتدور أحداثها في إطار تاريخي متخيل في الزمن الأندلسي، وتحكي الرواية عن عشرين رجلا من أهل الأندلس يقررون بناء سفينة وغزو صقلية، لكن السفينة تجنح بهم إلى شواطئ فرنسا، وتحديدا أمام أطلال قلعة رومانية تشرف على البحر وتتحكم في الطرق الرئيسية بين الجبال، ومن هذا المكان يمدون نفوذهم لمائة عام على جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا حتى يصل إلى سويسرا.





يذكر أن الأديب منير عتيبة هو مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وصدر له من قبل روايتان هما "حكايات آل الغنيمي"، و"أسد القفقاس"، وله أيضا متوالية قصصية بعنوان "مرج الكحل" وعدد من المجموعات القصصية منها "كسر الحزن" و"الأمير يطارده الموت" و"حكايات البيباني".



