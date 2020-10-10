السعودية الأولى.. ننشر أهم 5 دول تستحوذ على صادرات الأثاث المصري.. تفاصيل

أكد تقرير المجلس التصديرى للأثاث، استحواذ 5 دول على صادرات القطاع وهي "السعودية، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، الأردن"، حيث بلغت نسبة 66.7% من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، بقيمة 89 مليون دولار.





وأضاف التقرير الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن السعودية تحتل المركز الأول، وتسيطر وحدها على 28.5% من صادرات الأثاث، رغم تراجع قيمة الصادرات لها في تلك الفترة لتبلغ 38 مليون دولار في مقابل 45 مليون دولار بانخفاض 15.5%.





وتراجعت صادرات الأثاث، إلى ليبيا بنسبة 50% لتبلغ 4 ملايين دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 في مقابل 8 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019 ، وإلى الأردن بنسبة 41.7% لتسجل 7 ملايين دولار في مقابل 12 مليون دولار، وللسودان بنسبة 36.4% لتسجل 7 ملايين دولار في مقابل 11 مليون دولار.





وانخفضت صادرات مصر من الأثاث للإمارات بنسبة 21.7% لتبلغ 18 مليون دولار في مقابل 23 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولسلطنة عمان بنسبة 36.8% لتبلغ 12 مليون دولار في مقابل 19 مليون دولار، وللعراق بنسبة 6.7% لتسجل 14 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار.





وارتفعت صادرات مصر من الأثاث خلال الـ 8 أشهر الأول من 2020 لأمريكا بنسبة 25% لتبلغ 5 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار، بينما تراجعت من باقي الدول بنسبة 35.5% لتبلغ 29 مليون دولار مقابل 45 مليون دولار



