AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

السعودية الأولى.. ننشر أهم 5 دول تستحوذ على صادرات الأثاث المصري.. تفاصيل

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد تقرير المجلس التصديرى للأثاث، استحواذ 5 دول على صادرات القطاع وهي "السعودية، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، الأردن"، حيث بلغت نسبة 66.7% من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، بقيمة 89 مليون دولار.

وأضاف التقرير الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن السعودية تحتل المركز الأول، وتسيطر وحدها على 28.5% من صادرات الأثاث، رغم تراجع قيمة الصادرات لها في تلك الفترة لتبلغ 38 مليون دولار في مقابل 45 مليون دولار بانخفاض 15.5%.

وتراجعت صادرات الأثاث، إلى ليبيا بنسبة 50% لتبلغ 4 ملايين دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 في مقابل 8 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019 ، وإلى الأردن بنسبة 41.7% لتسجل 7 ملايين دولار في مقابل 12 مليون دولار، وللسودان بنسبة 36.4% لتسجل 7 ملايين دولار  في مقابل 11 مليون دولار.

وانخفضت صادرات مصر من الأثاث للإمارات بنسبة 21.7% لتبلغ 18 مليون دولار في مقابل 23 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولسلطنة عمان بنسبة 36.8% لتبلغ 12 مليون دولار في مقابل 19 مليون دولار، وللعراق بنسبة 6.7% لتسجل 14 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الأثاث خلال الـ 8 أشهر الأول من 2020 لأمريكا بنسبة 25% لتبلغ 5 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار،  بينما تراجعت من باقي الدول بنسبة 35.5% لتبلغ 29 مليون دولار مقابل 45 مليون دولار

وكانت قد شهدت صادرات مصر من الأثاث تراجعا  خلال الـ  8 أشهر  الأولى من 2020 لتسجل نحو 133.475 مليون دولار مقابل 180.61 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 26.5%.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، تراجع صادرات القطاع خلال يوليو الماضي بنسبة 10% لتسجل 12.481 مليون دولار في مقابل 138.837 مليون دولار.


وبلغت صادرات مصر من الأثاث نحو 1.041 مليار دولار خلال الفترة من "يناير - أغسطس" من 2016 وحتى 2020، حيث تشهد تراجعا سنويا، لتبلغ 237 مليون دولار خلال تلك الأشهر من 2017، في مقابل 262 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016، وتراجعت بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة من 2018 لتبلغ 228 مليون دولار، ثم بنسبة 20.6% خلال نفس الأشهر من 2019.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع صادرات الفساتين بنسبة 194%.. وانخفاض البدل والبليزرات بنسبة 80% خلال 2020

مواد البناء: ارتفاع صادرات القطاع 34% لتسجل 3.046 مليار دولار في النصف الأول من 2020

315 مليون دولار صادرات مصر من الحديد والأسمنت خلال النصف الأول من2020 بانخفاض 34%

صادرات الأثاث تسجل 121.3 مليون دولار خلال 7 أشهر من 2020

المجلس التصديرى: 306 ملايين دولار قيمة صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال 7 شهور

بتراجع 21%.. مصر صدرت أسمنت بـ 77 مليون دولار خلال 7 أشهر

ترشيحاتنا

ترامب: يسعدني التبرع ببلازما دمي لمن يصارعون فيروس كورونا

أملا في التوصل لاتفاق.. الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لدعم مفاوضات سد النهضة

نجم مانشستر يونايتد يتلقى عرضا خياليا للانضمام إلى الدوري السعودي

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

جيرالدو على أعتاب الرحيل عن الأهلي.. وأنجولا وجهته المقبلة

بعرض عسكري مهول.. كوريا الشمالية تستعرض قوتها.. شاهد

AdvertisementS

مفاجأة في تحقيقات عنتيل الجيزة: استعادة 2500 فيديو إباحي محذوف بها 250 سيدة مارسن الجنس معه

تحرك أمريكي مفاجئ بشأن إثيوبيا ومفاوضات سد النهضة

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

‏مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه أمام القضاء الإداري

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه.. رئيس صن داونز يخطط لشراء ناد مصري.. والاتحاد يحصل على توقيع ثنائي الأهلي

بقيمة 25 مليون دينار كويتي.. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع طريق عرضى 4

من فاتته صلاة الفجر متى يصليها ؟.. النبي أوصى بصلاتها في هذا الوقت

مشادة وسباب.. فيديو.. خناقة أحمد فهمي وشيكابالا بسبب جمهور الأهلي

رئيس صن داونز يخطط لشراء ناد مصري.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حضن وبوسة.. ريهام أيمن تتغزل فى زوجها شريف رمزى

شاهد.. صبري نخنوخ يستعرض أرقام اللوحات المميزة لسياراته المدرعة

3 وصفات غير تقليدية للأرز.. أبرزها طاجن البصل بالأرز